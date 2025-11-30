Analītiķi brīdina par Maiami miera sarunu nozīmi. "Ukrainas izvēle ir - dzīvot vai mirt kā brīviem cilvēkiem vai kā Krievijas vergiem!"
Ukrainas delegācija devusies un Maiami, lai pārrunātu ar ASV tās piedāvātos "miera plāna" priekšlikumus. Tikmēr militārie analītiķi izsaka brīdinājumus par to, ka šīs sarunas varētu būt izšķirošs pagrieziena punkts abu valstu attiecībās.
"Šīs diskusijas var kļūt vai nu par vēsturisku izrāviena brīdi, vai arī par momentu, kas sēj postošu plaisu Ukrainas attiecībās ar ASV," norāda humanitārās palīdzības organizācijas "Hope For Ukraine vadītājs Jurijs Beječko. Viņš uzsver, ka vienošanās nedrīkst pieļaut to, ka Ukrainai tiek uzspiesta "tās teritoriju zaudēšana" un sarunās ASV jāsniedz Ukrainai skaidras un spēcīgas drošības garantijas Krievijas uzbrukšanas gadījumā.
Tikmēr bijušais ASV armijas pulkvedis Ričards Viljamss asi kritizējis ASV piedāvāto "miera plānu", norādot, ka tas apdraud Ukrainas godu un neatkarību. Viņš brīdināja: "Ukrainas izvēle ir – dzīvot vai mirt kā brīviem cilvēkiem vai kā Krievijas vergiem!"
Viljamss atsaucās arī uz Trampa centieniem iegūt Nobela miera prēmiju, norādot, ka pēc iepriekš minētajiem piedāvājumiem Ukrainai Trampu varētu pozicionēt kā "miera nesēju uz ukraiņu tautas līķu rēķina." Viņš uzsvēra, ka Ukrainas piespiedu piekāpšanās būtu "vēsturisks pakļāvības akts", kas sagrautu NATO atturēšanas spējas.
Maiami miera sarunas norisinās laikā, Krievija sakāpina savus uzbrukumus Ukrainai. Ukrainas delegāciju vada tikko ieceltais Nacionālās drošības padomes sekretārs Rustems Umerovs, kuram Maiami jātiekas ar ASV amatpersonām, tostarp valsts sekretāru Marko Rubio un prezidenta Trampa znotu Džaredu Kušneru. Kamēr sarunas turpinās, Krievija turpina Ukrainā uzbrukt civiliedzīvotāju infrastruktūrai.
Krievijas raķešu triecienā Kijivas apgabala Višhorodā sestdienas vakarā nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām, viens cilvēks nogalināts un 11 ievainoti, svētdien paziņoja Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienests. Izcēlās ugunsgrēks daudzstāvu dzīvojamā ēkā, no kuras evakuēti 146 cilvēki. Nodarīti postījumi vairākām privātmājām un rūpniecības uzņēmumam. Pilsētā traucēta elektroapgāde.