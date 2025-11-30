Tramps paziņojis, ka grasās slēgt gaisa telpu virs Venecuēlas
Divas dienas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ASV "ļoti drīz" uzsāks sauszemes operāciju pret Venecuēlu, Baltā nama saimnieks paziņojis, ka Venecuēlas gaisa telpa tuvākajā laikā tiks slēgta.
"Visām aviosabiedrībām, pilotiem, narkotiku tirgotājiem un cilvēku tirgotājiem, lūdzu saprotiet, ka VISA GAISA TELPA VIRS VENECUĒLAS UN APKĀRT TAI TIKS SLĒGTA," sev piederošajā sociālajā vietnē "Truth Social" norādīja Tramps. Tikmēr Venecuēla Trampu stingri nosodīja par "koloniālisma draudu radīšanu" un uzsvēra, ka "ASV nav likumīgu pilnvaru slēgt citas valsts gaisa telpu."
ASV ir pastiprinājušas savu militāro klātbūtni šajā apgabalā un veikušas vismaz 21 triecienu laivām, kas, pēc tās teiktā, pārvadāja narkotikas, nogalinot vairāk nekā 80 cilvēku. Taču Amerikas Savienotās Valstis vēl nav publiskojušas konkrētus pierādījumus tam, ka kuģi tiešām tika izmantoti narkotiku kontrabandai vai radīja draudus ASV. Tiek uzskatīts, ka operāciju mērķis ir veikt režīma maiņu valstī.
Trampa rīcību nosodījuši vairāki ASV Kongresa demokrātu un republikāņu locekļi. "Saskaņā ar mūsu konstitūciju tikai Kongresam ir tiesības pieteikt karu," norādīja republikāņu pārstāve Mārdžorija Teilore Grīna, kura vēl nesen bija tuva Trampa sabiedrotā. Arī Senāta augsta ranga demokrāts Čaks Šumers uzsvēris, ka "Trampa neapdomīgā rīcība pret Venecuēlu virza Ameriku arvien tuvāk vēl vienam dārgam ārējam karam".
Reaģējot uz notiekošo, Venecuēla mobilizējusi armiju un veic mācības piekrastes zonās, un valsts televīzija pārraidīja pretgaisa ieroču un citas artilērijas manevrus. Krievijas Domes deputāts Aleksejs Žuravļovs intervijā "Gazeta.ru" apgalvojis, ka Krievija uz Karakasu ir transportējusi jaunas pretgaisa aizsardzības sistēmas "Pantsir-S1" un "Buk-M2E".
Analītiķis Patriks Fors Jauns.lv uzsver, ka notikumi Venecuēlā ir tieši saistīti ar Ukrainas “miera plānu” un globālo lielvaru apņemšanos sadalīt pasauli savās ietekmes zonās. Viņš uzsver, ka šobrīd trīs pasaules lielvaru - Ķīnas, ASV un Krievijas starpā valda kopīgas intereses un šo apvienību, kas valda viņu starpā, pieņemts dēvēt par “Rietumu plānu”.