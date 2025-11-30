Aizdomās turamais vēl nav aizturēts. Policija pieļauj, ka viņš veicis uzbrukumu ar konkrētu mērķi.
Šodien 09:46
Bērnu dzimšanas dienas ballītē Kalifornijā izcēlusies apšaude. Ir bojāgājušie
Sestdienas vakarā kāds uzbrucējs bērna dzimšanas dienas svinībās ASV Kalifornijas štata Stoktonā atklāja uz sanācējiem uguni, nogalinot četrus cilvekus un ievainojot desmit.
Apšaude notika banketu zālē. Aizdomās turamais vēl nav aizturēts. Policija pieļauj, ka viņš veicis uzbrukumu ar konkrētu mērķi. Starp upuriem ir gan pieaugušie, gan bērni. Stoktona, kurā ir apmēram 320 000 iedzīvotāju, atrodas aptuveni 100 kilometru uz austrumiem no Sanfrancisko.