Traģēdija Lietuvā: artilērijas mācībās bojā iet Beļģijas karavīrs
Lietuvā Pabrades poligonā piektdien mācību laikā tika smagi ievainots Beļģijas karavīrs, kas sestdien no gūtajiem ievainojumiem miris, atsaucoties uz varasiestādēm, vēsta Lietuvas un Beļģijas mediji.
Karavīrs tika ievainots artilērijas mācībās. Pēc pirmās palīdzības sniegšanas notikuma vietā cietušo steidzami nogādāja slimnīcā, kur mediķi diennakti cīnījās par viņa dzīvību. Diemžēl, karavīrs neizdzīvoja.
"Izsakām visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā karavīra ģimenei, viņa kolēģiem un mūsu tuvajai sabiedrotajai Beļģijai," paziņoja Lietuvas Aizsardzības ministrija.
Beļģijas karavīrs dienēja NATO daudznacionālajā kaujas grupā, kas izvietota Ruklā.
Beļģijas Federālā prokuratūra paziņoja, ka sākusi izmeklēt šo smago negadījumu, piebilstot, ka "šajā izmeklēšanas posmā" tā nekādu plašāku informāciju nesniegs. Arī Aizsardzības ministrija ir sākusi iekšējo izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzus negadījuma apstākļus.
Kopš vasaras Lietuvā izvietoti gandrīz 200 karavīru no Beļģijas, vēsta ziņu aģentūra "Belga".