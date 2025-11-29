“Nekad nebūsim Krievijas kolonija”: bijušais Ukrainas prezidents asi noraida ASV miera plānu nosacījumus
Kamēr Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska valdība piedzīvo īpaši sarežģītu periodu, bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko pauda, ka Ukrainai izdzīvošanai nepieciešama iekšējā un starptautiskā vienotība.
Porošenko jautāja, vai viņam nešķiet, ka ASV prezidents Donalds Tramps faktiski spiež Ukrainu kapitulēt, ņemot vērā dažus publiskotajos miera plānos minētos nosacījumus par Ukrainas zemes atdošanu. Porošenko, kurš bija Ukrainas prezidents no 2014. līdz 2019. gadam, atbildēja, ka Ukraina “nekad nevar atgriezties” pie tā, ka tā būtu “Krievijas kolonija”.
Viņš piebilda: “Mēs nepārprotami apstiprinām, ka Ukrainas teritorija nav pārdošanā — ne par kādu cenu.”
Viņš arī norādīja, ka nevar būt kompromisa par ziņām, kas paredz Ukrainas bruņoto spēku apjoma ierobežošanu.
Runājot tieši par Trampu, Porošenko centās būt diplomātisks — viņš sacīja, ka Ukraina vairākus gadus labi sadarbojusies ar bijušo ASV prezidentu un uzslavēja viņu par pirmajām sankcijām pret Krieviju.
Taču viņš uzsvēra, ka sarunās par Ukrainu ir jāiesaista pati Ukraina — un tāpat arī jautājumos par NATO: “Nekas nav panākts, kamēr nav panākts viss.”
Porošenko tika izjautāts arī par pašreizējo korupcijas skandālu Ukrainā; viņam tika norādīts, ka “nav noslēpums”, ka viņam nepatīk pašreizējais prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš atbildēja: “Tikai iekšējā vienotība var glābt mūsu nāciju. Tikai starptautiskā vienotība var glābt mūsu nāciju,” uzsverot, ka pret korupciju vērstās institūcijas darbojas, un norādot, ka tās esot izveidotas viņa laikā.