Slepenā ceremonijā sievu apņēmis Austrālijas premjerministrs Albanīzs
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs sestdien slepenā un intīmā ceremonijā savā oficiālajā rezidencē valsts galvaspilsētā Kanberā apprecēja savu partneri Džodiju Heidonu.
Albanīzs ir pirmais premjerministrs, kurš apprecas būdams amatā Austrālijas federālās valdības 124 gadu vēsturē, vēsta AP.
Pāris salaulājās civilā ceremonijā aptuveni 60 viesu, tostarp vairāku ministru, klātbūtnē viesnīcas "The Lodge" teritorijā. Mediji par šo notikumu neziņoja līdz pat ceremonijas beigām.
"Mēs esam absolūti priecīgi dalīties ar savu mīlestību un apņemšanos pavadīt savu turpmāko dzīvi kopā mūsu ģimenes un tuvāko draugu priekšā," pāris norādīja paziņojumā.
Pāris uzrakstīja savus zvērestus, un viņu suns Toto bija gredzena nesējs. Heidona 5 gadus vecā brāļameita Ella bija puķu meitene, teikts paziņojumā.
62 gadus vecais Albanīzs ir vienreiz šķīries un viņam ir pieaudzis dēls. Politiķis pagājušajā gadā Valentīndienā bildināja 46 gadus veco Heidonu viesnīcā "The Lodge". Sākotnēji viņi plānoja lielāka mēroga kāzas pirms pēdējām vēlēšanām, kas bija paredzētas šī gada maijā. Albanīzs Sidnejas radio programmā bija teicis, ka apsver iespēju uzaicināt bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo, kuru viņš uzskata par personīgu draugu.
Taču valdošās centriski kreisās Leiboristu partijas stratēģi baidījās, ka greznas kāzas dzīves dārdzības krīzes laikā varētu kaitēt valdības izredzēm tikt pārvēlētai uz otro trīs gadu termiņu.
Tika pieņemts lēmums atlikt kāzas līdz vēlēšanu beigām. Albanīzs bija teicis, ka kāzas notiks 2025. gadā, taču datumu neatklāja.
Kāzas notika divas dienas pēc tam, kad parlaments ceturtdien beidza savu darbību šim gadam.
Heidona, kurš strādā finanšu jomā, satika Albanīzu biznesa vakariņās Melburnā 2020. gadā.