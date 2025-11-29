Tramps apžēlo Hondurasas eksprezidentu, kurš par narkotiku kontrabandu izcieš 45 gadu ieslodzījumu
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien iejaucās Hondurasas politikā divas dienas pirms tās prezidenta vēlēšanām, apžēlojot notiesātu Hondurasas eksprezidentu un draudot izbeigt ASV atbalstu, ja viņa atbalstīts kandidāts šajās vēlēšanās zaudētu.
Tramps paziņoja, ka apžēlos bijušo Hondurasas prezidentu Huanu Orlando Ernandesu, kurš pērn ASV tiesā tika atzīts par vainīgu narkotiku kontrabandā un saņēma 45 gadu cietumsodu.
Ernandess, kurš bija prezidents no 2014. līdz 2022. gadam, tika apsūdzēts par to, ka sekmējis apmēram 400 tonnu kokaīna ievešanu ASV.
Viņš tika izdots Savienotajām Valstīm dažas nedēļas pēc savas prezidentūras beigām, kad pie varas nāca tagadējā kreisā prezidente Sjomara Kastro.
Tramps par apžēlošanu paziņoja sociālo mediju ierakstā, kurā viņš pauda atbalstu Hondurasas prezidenta kandidātam Nasri Asfuram no Ernandesa labējās partijas.
Tramps jau agrāk bija paziņojis, ka Nasri Asfura ir viņa atbalstīts kandidāts, bet jaunākajos izteikumos gāja vēl talāk, sasaistot turpmāko ASV palīdzību Hondurasai ar Asfuras uzvaru.
"Ja viņš neuzvarēs, tad ASV nešķiedīs labu naudu sliktām lietām, jo nepareizs līderis var tikai panākt katastrofālus rezultātus valstij, lai kas tā būtu par valsti," Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps bija izteicis līdzīgus draudus par palīdzības izbeigšanu pirms pagājušajā mēnesī notikušām vēlēšanām Argentīnā.
67 gadus vecais Asfura telefonsarunā ar ziņu aģentūru AFP noliedza jebkādu saistību ar Ernandesu, bet apsveica Trampa pausto atbalstu.
Ernandess "bija republikas prezidents, partija nav atbildīga par viņa personīgām darbībām", sacīja Asfura.
Būvniecības magnāts un bijušais Hondurasas galvaspilsētas mērs Asfura kandidē vēlēšanās, kurās viņa galvenie sāncenši ir kreisā advokāte Riksi Monkada un labējais televīzijas raidījumu vadītājs Salvadors Nasralja.
Tramps piektdien apgalvoja, ka Nasralja kandidē, lai atņemtu balsis Asfuram.