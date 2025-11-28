Polijā arestē kritisko infrastruktūru fotografējušos divus Ukrainas un trīs Baltkrievijas pilsoņus
Polijā aizturēti divi Ukrainas un trīs Baltkrievijas pilsoņi, kas tiek turēti aizdomās par strādāšanu ārvalsts izlūkdienesta labā, piektdien paziņoja Varšavas prokuratūra. Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizturētie uzturēja kontaktus ar ārvalsts izlūkdienesta pārstāvjiem, izmantojot ziņojumapmaiņas pakalpojumu "Telegram".
Ārvalsts izlūkdienesta uzdevumā viņi fotografēja Polijas drošībai svarīgu kritisko infrastruktūru un vietas, un viņiem par to tika maksāts kriptovalūtā.
Trīs no aizdomās turamajiem ir paturēti pirmstiesas apcietinājumā, bet viena Ukrainas pilsone, kas ir nepilngadīga, ievietota jauniešu aizturēšanas centrā. Piektajai aizturētajai personai sliktā veselības stāvokļa dēļ piemērots aizliegums izbraukt no Polijas, kamēr notiek izmeklēšana. Notiesāšanas gadījumā apsūdzētajiem draud piecu līdz 30 gadu ilgs cietumsods.
Polija norādījusi, ka Krievija un tās sabiedrotā Baltkrievija sūta slepenos aģentus uz Poliju un vervē Polijā cilvēkus dažādu sabotāžu veikšanai. Šomēnes Polijā tika uzspridzinātas sliedes dzelzceļa līnijā Varšava-Ļubļina, kam ir svarīga vieta gan iekšzemes satiksmē, gan palīdzības kravu piegādē Ukrainai. Vilciena vadītājs laikus pamanīja bojājumus, un neviens cilvēks necieta.