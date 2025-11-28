DĀR eksprezidenta Zumas meitu apsūdz algotņu vervēšanā Krievijas karam Ukrainā, viņa pamet parlamentu
Bijuša Dienvidāfrikas Republikas prezidenta Džeikoba Zumas meita ir nolikusi parlamenta deputātes mandātu sakarā ar valsti satricinājušo skandālu, kurā viņu vaino vietējo vīriešu lielgabalgaļas vervēšanā Krievijas karam Ukrainā.
Duduzile Zuma-Sambudla, kas pērn kļuva par DĀR parlamenta deputāti no galvenās opozīcijas partijas “uMkhonto weSizwe” (MK), savā liecībā apgalvoja, ka bija domājusi, ka šie vīrieši dodas uz Krieviju “likumīgai” apmācībai. Partija paziņoja, ka viņa pieliks visus spēkus, lai viņi atgrieztos dzimtenē.
Savukārt BBC vēsta, ka uz Krieviju aizsūtīto vīriešu radi stāsta par viņu tur piedzīvotajām šausmām. “To, ko redzam filmās, nu redzam dzīvē,” stāstīja kāda aizsūtītā algotņa brālis. Tiek apgalvots, ka viena no rekrutētājām bijusi tieši DĀR eksprezidenta meita. “Viņi pat nopirka mums aviobiļetes, lai mēs nokļūtu šeit [Krievijā],” apgalvojis viens no algotņiem. Dzimtenē palikušais brālis stāstīja, ka viņš devās uz Krieviju 8. jūlijā ar pārliecību, ka tiks apmācīts miesassarga darbam. Cita savervētā māsa stāstīja, ka krievi pret afrikāņiem izturas kā pret vergiem un ar izrēķināšanās draudiem liek doties uz fronti.
Jāpiebilst, ka Džeikobs Zuma bija DĀR prezidents no 2009. līdz 2018. gadam un viņa prezidentūru apēnoja pastāvīgās apsūdzības korupcijā, līdz viņš bija spiests atkāpties no amata.