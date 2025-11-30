“Pastardienas ledājs” uz sabrukuma sliekšņa: zinātnieki nāk klajā ar satraucošu prognozi
Zemūdens siltie virpuļi ir līdz šim nepietiekami novērtēts faktors, kas būtiski paātrina Antarktīdas Tveitsa jeb tā dēvētā "Pastardienas ledāja" kušanu un var izraisīt straujāku jūras līmeņa celšanos, nekā līdz šim prognozēts.
Kā raksta britu laikraksts "Daily Mail", jaunākajā pētījumā atklāts, ka okeāna dzīlēs veidojas spēcīgi siltā ūdens virpuļi, kas burtiski “izlaužas” zem šelfa ledāja un kausē to no apakšas. Tas apdraud visu Rietumantarktīdas ledus vairogu un līdz ar to – piekrastes pilsētas visā pasaulē.
Šie virpuļi rodas vietās, kur sastopas ūdens masas ar atšķirīgu temperatūru un blīvumu. Tie var sasniegt pat desmit kilometru diametru un iekļūst dobumos zem ledāja, ievelkot silto ūdeni no okeāna dzīlēm un izspiežot auksto saldūdeni. Rezultātā ledājs kūst vēl straujāk, nekā tika uzskatīts iepriekš.
Kūstošais šelfa ledājs palielina turbulenci un okeāna straumes, kas savukārt rada vēl labvēlīgākus apstākļus turpmākai kušanai. Pēc zinātnieku aplēsēm, šie procesi veido aptuveni piekto daļu no visa zemledus kušanas apjoma reģionā.
"Tāpat kā viesuļvētras apdraud piekrastes reģionus, zemūdens vētras ārda šelfa ledājus," skaidro pētnieki, piebilstot, ka klimata modeļi šos procesus šobrīd gandrīz neņem vērā. Tas nozīmē — jūras līmeņa kāpums varētu būt daudz straujāks, nekā līdz šim lēsts.
Tveitsa un Painailendas ledāji, kas ir daļa no Rietumantarktīdas ledus vairoga — milzīga, aptuveni divus miljonus kvadrātkilometru plaša sasaluma masīva, kas glabā apjomīgas saldūdens rezerves, jau sen tiek uzskatīti par Antarktīdas “vājo vietu”. Pat neliela okeāna temperatūras paaugstināšanās var izraisīt to sabrukumu.
Pat neliela okeāna temperatūras paaugstināšanās var izraisīt to sabrukumu. Ja tie izzudīs, apdraudēts būs viss Rietumantarktīdas ledus vairogs. Tā sabrukums izraisīs jūras līmeņa celšanos par aptuveni trīs metriem – ar to pietiek, lai appludinātu lielākās piekrastes pilsētas, piespiežot miljoniem cilvēku pamest savas mājas, kā arī padarītu vairākas salu valstis neapdzīvojamas.
Pētnieku komanda aicina nekavējoties iekļaut zemūdens virpuļus klimata modeļos, jo tie var izrādīties noteicošais faktors jūras līmeņa celšanās tempos. “Šādi notikumi kļūs arvien biežāki un atstās tālejošas sekas uz ledāju stabilitāti un piekrastes reģioniem visā pasaulē,” teikts publikācijā žurnālā "Nature Geoscience".