Rīgā notiks protests, lai paustu atbalstu Gruzijas integrācijai Eiropā
Piektdien, 28. novembrī, plkst. 17 Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, notiks protesta akcija, lai paustu atbalstu Gruzijas izvēlei par labu Eiropai.
28. novembrī aprit gads, kopš partija "Gruzijas sapnis" paziņoja, ka aptur Gruzijas pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) procesu. Pēc organizētāju paustā, šajā laikā Gruzijas pilsoņi turpinājuši protestēt pret šo lēmumu, kurš ir pretrunā ar Gruzijas sabiedrības vēlmēm.
Atbalsts dalībai ES ir bijis nemainīgi augsts. Cilvēki Gruzijā turpinot protestēt katru dienu, neraugoties uz iebiedēšanu, aizturēšanām un cietumsodiem.
Savukārt "Gruzijas sapnis" nostiprina valstī autoritārismu. Protesti tiek apspiesti, tiek izdoti arvien jauni likumi, kas atvieglo vēršanos pret pilsonisko sabiedrību, neatkarīgiem medijiem un politisko opozīciju, norāda akcijas rīkotāji.
Šodien gruzīnu emigranti dažādās Eiropas un Ziemeļamerikas pilsētās rīkos protesta akcijas, aicinot ieviest stingrākas sankcijas pret Gruzijas autokrātiem un cilvēktiesību pārkāpējiem ar cerību atjaunot Gruzijas virzību uz integrāciju Eiropā.
Gruzīni aicina Latvijas iedzīvotājus pievienoties protesta akcijai pie Brīvības pieminekļa, lai paustu atbalstu Gruzijas Eiropas izvēlei, norāda pasākuma rīkotāji.
Kā norāda Rīgas dome, pasākums ir oficiāli pieteikts pašvaldībā. Pasākuma mērķis ir paust protestu pret vardarbīgu apspiešanu Gruzijā un atbalstu Gruzijas integrācijai ES. Plānots, ka protestā piedalīsies 20 dalībnieki.