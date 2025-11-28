Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piektdien Maskavā tiksies ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu.
Pasaulē
Šodien 10:19
Orbāns devies vizītē uz Krieviju, kur tiksies ar Putinu
Ungārijas premjers Viktors Orbāns piektdien Maskavā tiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai apspriestu naftas un gāzes piegādes Ungārijai.
"Es dodos, lai nodrošinātu Ungārijas energoapgādi ziemā un nākamajā gadā," videointervijā platformā "Facebook" pauda Orbāns. Ungārija joprojām ir lielā mērā atkarīga no Krievijas energoresursu piegādēm, neraugoties uz Eiropas Savienības (ES) centieniem mazināt šo atkarību.
Jautāts, vai darba kārtībā būs arī miera panākšanas centieni Ukrainā, Orbāns skopi atbildēja: "Mēs diez vai varam no tā izvairīties." Orbāns iepriekš teicis, ka vēlas atjaunot plānus par Trampa un Putina "miera samitu" Budapeštā par Ukrainu, ko Tramps ir atlicis.