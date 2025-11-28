Gvinejas-Bisavas prezidents, ar ko vasarā tikās Rinkēvičs, pēc apvērsuma ieradies Senegālā
Gvinejas-Bisavas prezidents Umaru Sisoku Embalo, kurš jūnijā viesojās Latvijā, pēc militārā apvērsuma, kura laikā viņš bija aizturēts, ieradies kaimiņvalstī Senegālā.
Gvinejas-Bisavas armijas amatpersonas trešdien paziņoja, ka ir sarīkojušas militāru apvērsumu, aizturot valsts prezidentu, slēdzot robežas un apturot vēlēšanu procesu trīs dienas pēc prezidenta un parlamenta vēlēšanām.
Armijas štāba priekšnieks ģenerālis Orta N'Tams ceturtdien tika iecelts par valsts vadītāju uz vienu gadu. Trešdien slēgtās valsts sauszemes, gaisa un jūras robežas ceturtdien atkal tika atvērtas.
Vēlēšanu oficiālo provizorisko rezultātu paziņošana bija gaidāma ceturtdien, bet apvērsuma dēļ tā nenotika. Gan Embalo, gan opozīcijas kandidāts Fernandu Diašs da Košta bija paziņojuši par savu uzvaru prezidenta vēlēšanās.
Diašs ceturtdien apgalvoja, ka Embalo "organizējis" šo apvēsumu, lai neļautu viņam kļūt par prezidentu. Embalo "sveiks un vesels" ieradās Senegālā ar armijas lidmašīnu, kuru nofraktēja šīs valsts valdība, paziņoja Senegālas Ārlietu ministrija.