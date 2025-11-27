FOTO, VIDEO: šausmīgākais ugunsgrēks Honkongā kopš 1996. gada - bojā gājuši 83 cilvēki
Honkongā ugunsgrēkā dzīvojamo namu kompleksa augstceltnēs bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 83, paziņojušas varasiestādes.
Ugunsgrēks, kas sākās trešdien un apņēma septiņas augstceltnes Taipo rajonā, ir gandrīz apdzēsts, paziņoja varasiestādes. Vismaz 76 cilvēki ugunsgrēkā guvuši ievainojumus, tai skaitā 11 ugunsdzēsēji.
Daudzi cilvēki joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, bet precīzs skaits nav zināms. Ceturtdienas rītā tika ziņots, ka 279 cilvēki skaitās pazuduši bez vēsts. Jaunāka informācija par pazudušajiem pagaidām nav pieejama.
Šis ugunsgrēks ir postošākais, kādu Honkonga pieredzējusi pēdējos 80 gados.
Bojāgājušo vidū ir arī vismaz viens ugunsdzēsējs. Honkongas valdība apstiprināja, ka 37 gadus vecais ugunsdzēsējs tika atrasts bezsamaņā notikuma vietā un aizvests uz slimnīcu, kur viņš vēlāk nomira no ievainojumiem.
Liesmas apņēma septiņas no astoņām augstceltnēm Taipo rajonā, kas atrodas Honkongas ziemeļu daļā Jaunajās teritorijās netālu no robežas ar Ķīnas pamatteritorijas pilsētu Šeņdžeņu. Kompleksā ir pavisam 2000 dzīvokļu. Katrai ēkai ir 32 stāvi. Mediji vēstīja, ka visas ēkas tika atjaunotas un tās aptvēra bambusa sastatnes.
Plašā ugunsgrēka dzēšanā tika iesaistīti vairāk nekā 760 ugunsdzēsēji, un notikuma vietā strādāja arī aptuveni 400 policistu.
Ugunsgrēka cēlonis vēl nav noskaidrots. Varasiestādes ir sākušas izmeklēšanu un plāno pārbaudīt drošības standartus bambusa sastatnēm un zaļajiem tīkliem ap šīm ēkām.
Honkongas korupcijas apkarošanas birojs paziņoja, ka sācis izmeklēšanu par remontdarbiem kompleksā. Saistībā ar ugunsgrēku ir aizturēti trīs vīrieši aizdomās par slepkavību bez iepriekšēja nodoma, ziņoja Honkongas laikraksts "South China Morning Post".