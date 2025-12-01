Alkohola patēriņš: kas Eiropas Savienībā dzer visvairāk?
No 2013. līdz 2023. gadam lielākajā daļā Eiropas Savienības (ES) valstu alkohola patēriņš samazinājies, taču Portugāle, Spānija un Rumānija mainīja šo tendenci: patēriņš uz vienu iedzīvotāju pieauga par diviem litriem vai vairāk.
Saskaņā ar organizācijas "Health at a Glance" 2025 ziņojumu, 2023. gadā gada vidējais alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju OECD valstīs bija 8,5 litri tīra spirta.
Sešās ES valstīs patēriņš bija zem vidējā līmeņa, un zemākais rādītājs reģistrēts Grieķijā - 6,6 litri uz vienu iedzīvotāju.
Savukārt Rumānijā, Portugālē un Latvijā patēriņš bija visaugstākais, pārsniedzot 11,5 litrus gadā.
Pēdējā desmitgadē lielākajā daļā valstu vērojams alkohola patēriņa samazinājums. No 2013. līdz 2023. gadam lielākais alkohola patēriņa samazinājums reģistrēts Beļģijā un Lietuvā - par 2,5 litriem vai vairāk.
No otras puses, lielākais pieaugums reģistrēts Portugālē, Spānijā un Rumānijā, kur gada alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju tajā pašā periodā pieauga par diviem litriem vai vairāk.
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem Eiropas Savienība ir subreģions ar augstāko alkohola patēriņa līmeni pasaulē, kur arī vēzis ir galvenais nāves iemesls.
Alkohola lietošana saistīta ar paaugstinātu noteiktu vēža veidu risku, tostarp mutes, rīkles, aknu, resnās zarnas un krūts vēzi, vēsta "Euronews".
2023. gadā vidēji 27 OECD valstīs 27% cilvēku, kuri vecāki par 15 gadiem, lietoja lielu alkohola daudzumu īsā laika posmā vismaz reizi mēnesī pēdējā gada laikā.
Augstākie rādītāji reģistrēti Grieķijā, Īrijā un Zviedrijā, kur vairāk nekā 40% cilvēku lieto alkoholu katru mēnesi, bet zemākie (mazāk nekā 15%) - Ungārijā, Slovēnijā un Horvātijā.
Vai cilvēki sāk dzert agrāk?
OECD valstīs 11 gadus vecu bērnu, kuri lieto alkoholu, īpatsvars no 2018. līdz 2022. gadam nedaudz pieauga – vidēji no 4% līdz 5%.
Vidēji 5% 11 gadus vecu bērnu un 15% 13 gadus vecu pusaudžu ziņoja, ka lietojuši alkoholu pēdējā mēneša laikā.
ES valstīs augstākie rādītāji (10% un vairāk) 11 gadus vecu bērnu vidū tika novēroti Čehijā, Francijā, Ungārijā, Bulgārijā un Rumānijā.
Saskaņā ar OECD ziņojumu agrīna alkohola lietošanas uzsākšana un atkārtota dzeršana saistīta ar garīgās veselības pasliktināšanos, piemēram, trauksmi, kognitīvo funkciju samazināšanos un lielāku alkohola patēriņu pieaugušā vecumā.
15 gadus vecu pusaudžu skaits, kuri bieži piedzērušies, sasniedza vairāk nekā 35% Dānijā, Ungārijā un Bulgārijā, savukārt Portugālē šis rādītājs bija zem 10%.
Vai dzimumam ir nozīme alkohola lietošanā?
Vidējais pusaudžu dzērumu izplatības līmenis dzīves laikā OECD valstīs samazinās.
Zēnu vidū šī tendence stabilizējusies: 2019. un 2022. gadā tā bija 22%, kamēr meiteņu vidū tā mainījās pretēji – pieaugot no 19% 2018. gadā līdz 22% 2022. gadā.
Tomēr 25 ES valstīs zēnu īpatsvars, kuri ziņojuši, ka viņi dzīves laikā vairāk nekā vienu reizi piedzērušies, bija lielāks nekā meiteņu īpatsvars.
Lai risinātu nepilngadīgo dzeršanas problēmu, daudzas valstis ir ieviesušas normatīvas un profilakses stratēģijas, kuru mērķis ir ierobežot alkohola pieejamību un tā mārketingu.
Pavisam nesen Beļģijā tika pieņemts jauns 2023.–2025. gada Rīcības plāns cīņai ar alkoholisma izplatību, kura mērķis ir samazināt alkohola pieejamību.
Jaunais likums aizliedz alkohola pārdošanu caur automātiem, degvielas uzpildes stacijās gar automaģistrālēm no pulksten 22:00 līdz 07:00, kā arī slimnīcās.