Ukrainas bruņotie spēki novērsuši katastrofu netālu no Huļajpoles, ar diviem lēmumiem krasi mainot situāciju
Krievijas izrāviens netālu no Huļajpoles draudēja ar pilsētas zaudēšanu, taču Ukrainas karaspēka ātrā rīcība stabilizēja fronti. Rezervju pārdislocēšana un jaunas aizsardzības līnijas izveide apturēja krievu iebrucēju virzību.
Pēdējās dienās Ukrainas pavēlniecība ir veikusi vienu no ātrākajiem un precīzākajiem manevriem šajā frontes sektorā. Pēc tam, kad krievi mēģināja apiet Huļajpoli no vairākiem virzieniem, apdraudētajā zonā steidzami tika izvietotas 225. triecienpulka vienības un viena no mehanizētajām brigādēm. Šie spēki ātri izveidoja jaunu aizsardzības līniju praktiski pilsētas priekšā, ziņo "Deep State".
Speciālo operāciju pavēlniecības "Pivden" un visu iesaistīto vienību operatīvā koordinācija ļāva nekavējoties novērts trūkumus, izvietot artilēriju un apturēt Krievijas trieciengrupu virzību. Haoss kaujas formācijās tika apspiests, kontrole atjaunota, un ienaidnieks bija spiests palēnināt savu virzību. Pašlaik situācija ir stabilizējusies, un mēģinājums ielenkt pilsētu ir izjaukts.
Kā radās krīzes situācija
Tikai pēc veiksmīgas frontes noturēšanas atklājās patiesais notikušā priekšstats. Poltavkas un Uspenovkas zaudējums radīja visa sektora sabrukuma draudus. Tika veikti atkārtoti mēģinājumi atgūt pozīcijas, taču Krievijas spiediens bija pārāk intensīvs. Kritiskais brīdis bija komandvadības zaudēšana vienā no 102. karaspēka aizsardzības brigādes bataljoniem. Bez saziņas vīri nolēma paši pamest savas pozīcijas — gandrīz divas rotas sāka grupās pamest Zeļeņija Hai un Visokija rajoniem.
Vispārējā apjukuma laikā izcēlās "draudzīgās uguns" incidenti. Krievijas diversiju un izlūkošanas grupas iefiltrējās aizmugurē, sagūstīja un nogalināja četrus Ukrainas pilotus, kā arī piecus karavīrus no piesegšanas grupas. Neskatoties uz to, savlaicīga komandvadības iejaukšanās novērsa katastrofu: līnijas ir stabilizētas, pilsēta ir noturēta, un tiesībsargājošās iestādes un militārais ombudsmens jau izmeklē notikumus.