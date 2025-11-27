Krievijas tiesa astoņiem cilvēkiem piespriedusi mūža ieslodzījumu par Krimas tilta spridzināšanu.
Krievijas Rostovas pie Donas tiesa piespriedusi mūža ieslodzījumu astoņiem apsūdzētajiem par 2022. gada oktobrī notikušo sprādzienu uz Krimas tilta.
Kopumā lietā apsūdzēti 13 cilvēki - Krievijas, Armēnijas un Ukrainas pilsoņi. Astoņi no viņiem tika aizturēti un tiesāti apsūdzībās par teroraktu un sprāgstvielu pārvadāšanu.
Neviens no apsūdzētajiem nepiekrita atzīt savu vainu, uzstājot, ka nav zinājuši par kravas automašīnā paslēptajām sprāgstvielām.
Sprādziens uz Krimas tilta notika 2022. gada 8. oktobra agrā rīta stundā. Uz tilta braucamās daļas eksplodēja kravas automašīna, kurā polietilēna plēves iepakojumos bija paslēptas sprāgstvielas. Tā rezultātā sabruka trīs tilta laidumi, bojā gāja pieci cilvēki, tostarp eksplodējušās kravas automašīnas vadītājs.