Sociālie tīkli tikai no 16 gadiem? Eiropā rosina ieviest stingrus ierobežojumus
Lai pasargātu bērnus un jauniešus no fiziskās un mentālās veselības apdraudējumiem digitālajā vidē, Eiropas Parlaments (EP) trešdien pieņēmis ziņojumu, kurā rosina visā Eiropas Savienībā (ES) atļaut sociālo mediju lietošanu tikai no 16 gadu vecuma, vienlaikus aicinot aizliegt atkarību izraisošas platformu funkcijas.
Kā informēja EP preses dienestā, par šo nenormatīvo ziņojumu balsoja 483 deputāti, pret bija 93, bet atturējās 86.
Deputāti piedāvā ieviest vienotu vecuma slieksni – 16 gadus – sociālo mediju, video koplietošanas platformu un mākslīgā intelekta (MI) pavadoņu izmantošanai visā ES. Atruna paredz iespēju šos pakalpojumus izmantot arī no 13 gadu vecuma, taču tikai ar vecāku piekrišanu. Šāda pieeja mērķēta uz vecāku spēju labāk pārraudzīt bērnu aktivitātes un nodrošināt vecumam atbilstošu saturu.
EP deputāti arī uzstāj uz stingrāku atbildību platformu vadībai. Rosināts noteikt, ka uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji personīgi atbild par nopietniem un pastāvīgiem noteikumu pārkāpumiem, kas saistīti ar nepilngadīgo aizsardzību un vecuma pārbaudi.
Parlaments pieprasa aizliegt virkni atkarību veicinošu elementu, kas pēc noklusējuma būtu jāizslēdz nepilngadīgajiem paredzētajos pakalpojumos. To skaitā minēta "bezgalīgā ritināšana", automātiskā atskaņošana, funkcija "pavilkt, lai atsvaidzinātu", kā arī dažādi manipulatīvi spēles elementi un pastāvīgas atlīdzības sistēmas.
Tāpat aicināts aizliegt uz iesaisti balstītus ieteikumu algoritmus attiecībā uz nepilngadīgajiem, kā arī azartspēlēm līdzīgus elementus, piemēram, "dārgumu lādes", laimes ratus un maksāšanu par progresu spēlēs. Deputāti arī iestājas pret bērnu izmantošanu komerciāliem mērķiem, rosinot aizliegt platformām piedāvāt finansiālu atlīdzību bērniem-ietekmētājiem.
Ziņojumā paustas bažas arī par ģeneratīvā MI rīkiem. EP prasa steidzamu rīcību pret dziļviltojumu ģeneratoriem, MI aģentiem un lietotnēm, kas rada kailuma attēlus bez piekrišanas ("nudify apps").
"Mēs skaidri sakām platformām: jūsu pakalpojumi nav radīti bērniem. Un eksperiments ar to beidzas," pēc balsojuma uzsvēra ziņotāja Kristela Šaldemoze (S&D, Dānija).
EP atsaucas uz pētījumiem, kas liecina par satraucošu ainu: 97% jauniešu internetu lieto ik dienu, un katram ceturtajam jaunietim novērojama problemātiska viedtālruņa lietošana, kas līdzinās atkarībai. Arī 2025. gada Eirobarometra dati rāda, ka vairāk nekā 90% eiropiešu uzskata bērnu aizsardzību tiešsaistē par steidzamu prioritāti.