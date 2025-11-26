Vašingtonā sašauti divi Nacionālās gvardes karavīri.
Vakar 23:32
Netālu no Baltā nama noticis asiņains incidents - sašauti divi Nacionālās gvardes karavīri
Vašingtonā trešdien sašauti divi ASV Nacionālās gvardes karavīri, sociālās saziņas vietnē "X" paziņojusi iekšzemes drošības ministre Kristi Noema.
Apšaude notikusi netālu no Baltā nama, un abu sašauto karavīru stāvoklis šobrīd ir kritisks, aģentūrai AP pavēstījusi kāda anonīma tiesībsargāšanas iestāžu amatpersona.
Šāvējs, kas arī apšaudē ievainots, ir aizturēts.
Augustā prezidents Donalds Tramps, lai apslāpētu lielo noziedzību, pakļāva federālai kontrolei Vašingtonas policijas spēkus un nosūtīja uz galvaspilsētu Nacionālās gvardes karavīrus.