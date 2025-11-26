ASV cenšas tuvākajā laikā panākt vairāk nekā 100 Baltkrievijas cietumos esošo politieslodzīto atbrīvošanu.
Pasaulē
Šodien 19:51
ASV ved slepenas sarunas ar Minsku par vairāk nekā 100 politieslodzīto atbrīvošanu
ASV administrācija ved sarunas ar Baltkrievijas amatpersonām par politieslodzīto atbrīvošanu, atsaucoties uz avotiem, ziņo aģentūra "Reuters".
Avoti vēsta, ka ASV oficiālie pārstāvji cenšas tuvākajā laikā panākt vairāk nekā 100 Baltkrievijas cietumos esošo politieslodzīto atbrīvošanu.
Kurus no ieslodzītajiem varētu atbrīvot un kad, netiek atklāts. Netiek arī ziņots, ko apmaiņā pret politieslodzīto atbrīvošanu Minskai varētu piedāvāt Vašingtona.
Kopš Donalda Trampa atgriešanās ASV prezidenta amatā Baltkrievijas varasiestādes vairākos etapos šogad jau atbrīvojušas vairākus desmitus politieslodzīto.
Septembrī tika atbrīvoti 52 cilvēki, un ASV daļēji atcēla pret Minsku vērstās sankcijas.
Saskaņā ar baltkrievu cilvēktiesību aizstāvju organizācijas "Vjasna" (Pavasaris) datiem Baltkrievijas cietumos šobrīd atrodas 1246 politieslodzītie.