VIDEO: laikapstākļu dēļ Viļņas lidostā noticis negadījums ar pasažieru lidmašīnu, kas ieradās no Varšavas; lidosta šobrīd slēgta
Viļņas lidostā no manevrēšanas celiņa noslīdējusi jau nosēdusies Polijas aviosabiedrības "LOT Polish Airlines" lidmašīna (LOT7ME), vēsta portāls "Lrt.lt".
Lidaparāts "Embraer E170STD" uz Viļņu atlidoja no Varšavas Šopēna lidostas.
"Informējam, ka šodien plkst. 13.43 Viļņas lidostā no Varšavas nosēdusies LOT aviokompānijas lidmašīna, reisa numurs LO771, ripojot uz stāvvietu, noslīdēja no manevrēšanas celiņa," sacīja Lietuvas lidostu pārstāvis Tadas Vasiļausks.
"Flightradar24" var redzēt, ka lidmašīna atrodas Viļņas lidostas ziemeļu pusē. Pie lidaparāta stāv vairāki apkalpojošie transportlīdzekļi, tostarp arī ugunsdzēsēju auto. Pēc Lietuvas lidostu sniegtās informācijas, pasažieri jau ir saņēmuši bagāžu un devušies prom no lidostas.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju pasažieri nav cietuši. Viļņas lidostas skrejceļš ir īslaicīgi slēgts vismaz līdz plkst. 17.00. Uz Viļņas lidostu lidojošie lidaparāti tiek novirzīti uz citām lidostām.
Pēc tam, kad trešdien Polijas aviokompānijas "LOT Polish Airlines" lidmašīna noslīdēja no skrejceļa, tajā esošais pasažieris Nerijus stāsta, ka lidmašīnā nekādas panikas nebija.
"Starp pasažieriem nebija baiļu, viss notika kārtīgi. LOT stjuarti rīkojās ļoti profesionāli. Visa informācija tika sniegta skaidri. Nebija nekādas panikas vai izbīļa," portālam "Lrt.lt" sacīja Nerijs. Pēc viņa teiktā, lidmašīna nolaidās bez problēmām, bet no skrejceļa noslīdēja pašā tā galā.
"Mēs nolaidāmies labi. Acīmredzot skrejceļš bija slidens, un, ripojot, lidmašīna noslīdēja," sacīja lidmašīnas pasažieris. "Sajūta bija līdzīga kā ar automašīnu - sāk slīdēt, saproti, ka slīd, spriegojas jostas un viss. Lidmašīna apstājās, nebija liela ātruma, un viss bija kārtībā," viņš piebilda.
Nerijs uzsvēra, ka pasažieri tika operatīvi izsēdināti, kad lidmašīna piestāja pie vārtiem. "Viss bija kārtībā. Nekādu problēmu nebija. LOT pārstāvji rīkojās ļoti profesionāli. Ļoti labi darbojās arī zemes apkalpes dienests. Viss bija kārtībā," norādīja vīrietis.
Ar lidmašīnu lidoja arī Lietuvas basketbola treneris Kazijs Maksvitis, kurš portālam "Lrt.lt" pastāstīja par incidenta detaļām.
"Mēs nolaidāmies labi, bija redzams, ka apkārt daudz sniega, arī skrejceļš bija sniegots. Vienkārši pagriezienā, kad ātrums jau bija samazināts, noslīdējām no skrejceļa. Lidmašīna nedaudz pagriezās, brīdī šķita, ka varētu apgāzties, bet ātri atgriezās savā vietā. Nebija milzīgu baiļu, tikai viegla satraukuma sajūta.
Tā kā ātrums jau bija samazināts, slīdēšana bija kā driftinga efekts. Viena puse it kā sāka celties, jūs zināt, kā tas notiek, kad viens gals tiek pacelts, bet tad ātri atgriezāmies atpakaļ un sapratām, ka neapgāzīsimies," stāstīja Maksvitis. Viņš piebilda, ka pasažieri necieta, un lidostas darbinieku reakcija, palīdzot pasažieriem izkāpt no lidmašīnas, bija ātra.