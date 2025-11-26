Pasaulē

Elles skats Honkongā: deg vairākas augstceltnes, ir bojāgājušie

Honkongā trešdien ugunsgrēkā dzīvojamo namu kompleksa augstceltnēs dzīvību zaudējuši četri cilvēki, bet vēl trīs ievainoti, pavēstīja ugunsdzēsības dienests.

Ugunsgrēka bīstamības pakāpe tika paaugstināta līdz 4. līmenim, kas ir otrs augstākais ugunsgrēka bīstamības līmenis.

Saņemti vairāki ziņojumi par cilvēkiem, kas iesprostoti ugunsgrēkā cietušajās Taipo rajona ēkās, pavēstīja policija.

Taipo atrodas Honkongas ziemeļu daļā Jaunajās teritorijās netālu no robežas ar Ķīnas pamatteritorijas pilsētu Šeņžeņu.

