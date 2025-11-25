Zelenska gaidāmā vizīte ASV liecina: miera sarunas ar Trampu nonākušas finiša taisnēZelenska gaidāmā vizīte ASV liecina: miera sarunas ar Trampu nonākušas finiša taisnē.
Pasaulē
Šodien 11:32
Zelenskis plāno vizīti ASV, lai noslēgtu miera vienošanās pēdējo fāzi
Ukrainas nacionālās drošības vadītājs paziņojis, ka Volodimirs Zelenskis plāno apmeklēt ASV “pēc iespējas agrāk” novembrī.
Rustems Umerovs norāda, ka vizītes mērķis būs “noslēgt pēdējo posmu” miera vienošanās sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Viņš piebilda, ka ASV un Ukrainas delegācijas “ir panākušas kopīgu izpratni par galvenajiem vienošanās punktiem, kas apspriesti Ženēvā”.
“Mēs ceram pēc iespējas drīzāk novembrī organizēt Ukrainas prezidenta vizīti Amerikas Savienotajās Valstīs.”
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā ASV piedāvāja 28 punktu plānu Krievijas sāktā kara pret Ukrainu izbeigšanai, un tā sākotnējā versija faktiski saturēja Maskavas maksimālās prasības un tika pielīdzināta Kijivas kapitulācijai.