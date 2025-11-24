Viļņas tiesa pasludina spriedumu “IKEA” dedzinātājam, kurš plānojis teroraktus Lietuvā un Latvijā
Viļņas apgabaltiesa pirmdien piesprieda trīs gadu un četru mēnešu cietumsodu par tirdzniecības centra "IKEA" aizdedzināšanu Viļņā apsūdzētajam Ukrainas pilsonim Danilam Bardadimam.
Prokurors Toms Ulduķis bija lūdzis apsūdzētajam piespriest četru gadu cietumsodu. Viņš iepriekš norādīja, ka ir lūdzis likumā noteikto vissmagāko soda mēru, taču lieta izskatīta salīdzinoši ātri, saīsinot pierādījumu izskatīšanas laiku, tādēļ likums paredz soda samazināšanu par trešdaļu.
"Bardadims ir notiesāts par ilgstošu noziedzīgu nodarījumu, par gatavošanos teroraktiem un par "IKEA" aizdedzināšanu," sacīja tiesnese Sonata Raupenaite-Lekarauskiene.
Apsūdzētais tika notiesāts arī par sprāgstvielu nelikumīgu glabāšanu, speciālo iemaņu iegūšanu, ieceļošanu Lietuvā un ceļošanu uz Latviju nolūkā veikt teroraktus.
"Spriedums ir diezgan plašs. Galvenie fakti šajā lietā ir tādi, ka apsūdzētais atzīts par vainīgu terorakta izdarīšanā un ka, tiesas vērtējumā, viņš rīkojās Krievijas militāro izlūkdienestu interesēs," pēc sprieduma pasludināšanas sacīja Ulduķis.
Viņš piebilda, ka Bardadims bija gatavojies veikt teroraktus ne tikai Viļņā, bet arī citā Lietuvas pilsētā un Latvijā.
Bardadima advokāte Renata Janušonīte sacīja, ka pagaidām Bardadims nav paudis vēlmi spriedumu pārsūdzēt, taču viņam vēl ir laiks to izdarīt.
"IKEA" dedzināšanas lietu, kuru prokuratūra saista ar teroristisku darbību, Lietuvā izskata saīsinātā procesā, jo apsūdzētais savu vainu atzīst.
Martā prokuratūra tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā Ukrainas pilsonis, darbojoties Krievijas interesēs, tika apsūdzēts par pērn 9. maijā notikušo ugunsgrēku tirdzniecības centrā "IKEA" Viļņā. Apsūdzētais iespējamā nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgs. Saskaņā ar lietas materiāliem veikalā tika uzstādīta sprādzienbīstama ierīce ar taimeri, kas nākamajā dienā izraisīja eksploziju un ugunsgrēku. Tiesībsargājošās iestādes šo incidentu dēvē par terorisma aktu.
Bardadims tiek apsūdzēts par terorakta īstenošanu, nelikumīgu sprāgstvielu glabāšanu, apmācībām terorismā un ceļošanu, lai veiktu teroraktu.
Nozieguma pastrādāšanas brīdī apsūdzētajam bija 17 gadu, tādēļ maksimālais soda mērs ir desmit gadu cietumā.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju noziedzīgos nodarījumus ir izdarījis teroristu grupējums, un uzbrukumu, iespējams, ir organizējušas un pasūtījušas personas, kas saistītas ar Krievijas izlūkdienestiem. Grupējuma aktivitātes sociālajos medijos koordinēja ar šifrētu ziņojumu palīdzību.
Pirmstiesas izmeklēšanā tika secināts, ka uzbrukumu veikuši divi Ukrainas pilsoņi, kas jaunāki par 20 gadiem.
Otrs aizdomās turamais ir aizturēts Polijā, kur arī tika aizdedzināts liels tirdzniecības centrs.
Izmeklēšana attiecībā uz uzbrukuma pasūtītājiem joprojām turpinās, un attiecībā uz konkrētām personām ir izdoti starptautiski apcietināšanas orderi.
Bardadims tika aizturēts 2024. gada 13. maijā netālu no Panevēžas. Lietuvas amatpersonas apgalvo, ka viņš bija atgriezies valstī, lai paņemtu instrumentus vēl vienam dedzināšanas uzbrukumam un aizturēšanas brīdī bija autobusā uz Rīgu, lai veiktu otru teroraktu.
Tiesā ir iesniegta arī civilprasība 485 000 eiro apmērā par veikalam "IKEA" nodarītajiem zaudējumiem.