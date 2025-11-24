ASV prezidenta Džona Kenedija nošaušanas gadskārtā viņa mazmeita dalās ar sirdi plosošu vēsti
22. novembrī ASV un pasaulē pieminēja bijušo ASV prezidentu Džonu Kenediju, kura dzīvība traģiski aprāvās no slepkavas lodēm 1963. gadā Dalasā, un tieši šajā dienā viņa 35 gadus vecā mazmeita paziņojusi, ka viņai ir atlicis dzīvot pavisam nedaudz.
Žurnāliste Tatjana Šlosberga, pilnā vārdā Tatjana Sīlija Kenedija Šlosberga, šo skumjo prognozi atklājusi “The New Yorker” sestdien publicētajā rakstā “Cīņa ar manām asinīm”, atzīstot, ka agresīvais vēža veids — akūta mieloīda leikēmija jeb mieloleikoze — viņai konstatēts pēc meitas piedzimšanas 2024. gadā.
Akūta mieloīda leikēmija jeb mieloleikoze ir otrs biežākais leikēmijas veids bērnu un jauniešu vecumā uzreiz aiz akūtas limfoleikozes. Mieloleikozes gaita ir ļoti strauja un, ja netiek uzsākta ārstēšana, leikēmijas šūnas ļoti īsā laikā izplatās pa visu ķermeni. Tās traucē normālo asinsradi kaulu smadzenēs, bojā citus orgānus, tādā veidā izraisot smagus traucējumus organismā, kuri, bez ārstēšanas, dažu mēnešu laikā izraisa nāvi, vēsta vietne “veselapasaule.lv”.
Savā rakstā Šlosberga pastāstīja, ka piekopusi veselīgu un sportisku dzīvesveidu, kurā ietilpa skriešana, slēpošana un pat peldēšana Ņujorkas Hudzonas upē, un tā bijusi baisa sakritība — “lai savāktu līdzekļus Leikēmijas un limfomas biedrībai”. Tomēr par spīti ārstēšanai, tostarp kaulu smadzeņu transplantācijai un ķīmijterapijai, ārsti viņai sacījuši, ka prognozes nav labas, un varbūt viņai izdotos nodzīvot vēl gadu.
“Mana pirmā doma bija tā, ka mani bērni, kuru sejas vienmēr ir manā acu priekšā, mani neatcerēsies,” skumji atzina Kenedija mazmeita. Viņas dēls piedzima 2022. gadā, bet meita — pērn.
Tatjana Šlosberga atzinusi, ka baidās no tā, kādas sāpes viņas nāve no vēža sagādās mammai. “Visu dzīvi esmu centusies būt laba, būt laba studente, laba māsa, laba meita, aizsargāt savu māti un nekad viņu neapbēdināt vai sadusmot,” viņa rakstīja. “Tagad esmu pievienojusi jaunu traģēdiju viņas dzīvei, mūsu ģimenes dzīvei, un es neko nevaru darīt, lai to apturētu.” Viņas mamma ir Džona un Žaklīnas Kenediju vienīgais šobrīd dzīvais bērns, bijusī ASV vēstniece Japānā un Austrālijā Kerolaina Buvjē Kenedija.
Jāpiebilst, ka viņas vecāmamma Žaklīna Kenedija nomira no vēža 1994. gadā 64 gadu vecumā, bet mammas brālis Džons Kenedijs juniors nieka 38 gadu vecumā gāja bojā aviokatastrofā 1999. gadā kopā ar savu sievu un viņas māsu, pilotējot lidmašīnu uz sava brālēna Rorija Kenedija kāzām.
Būdama neārstējami slima, Tatjana Šlosberga arī paudusi bažas par to, ka viņas radinieks Roberts Kenedijs juniors, pazīstamais sazvērestību teoriju propagandists un antivakseris, tika iecelts ASV veselības ministra amatu prezidenta Donalda Trampa administrācijā. “No savas slimnīcas gultas skatījos, kā Bobijs, par spīti loģikai un veselajam saprātam, tika apstiprināts amatā, lai gan nekad nav strādājis ne medicīnas, ne sabiedrības veselības, ne valdības sektorā,” viņa rakstīja. “Pēkšņi veselības aprūpes sistēma, uz kuru es paļāvos, kļuva saspringta, nestabila.”