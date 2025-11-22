Policija aiztur Brazīlijas eksprezidentu Žairu Bolsonaru
Brazīlijas federālā policija sestdien preventīvi aizturēja bijušo Brazīlijas prezidentu Žairu Bolsonaru dažas dienas pirms viņam bija jāsāk izciest 27 gadu cietumsods par apvērsuma mēģinājuma vadīšanu, paziņoja amatpersonas.
Bijušais līderis tika nogādāts policijas spēku galvenajā mītnē galvaspilsētā Braziljā.
Policijas spēki īsā paziņojumā, kurā Bolsonaru vārds netika minēts, norādīja, ka tā rīkojusies pēc Brazīlijas Augstākās tiesas pieprasījuma.
Bolsonaru palīgs apstiprināja, ka arests noticis sestdien ap plkst. 6.00 no rīta. 70 gadus vecais bijušais prezidents tika aizvests no savas mājas uz federālās policijas galveno mītni.
Vietējie mediji ziņo, ka Bolsonaru, kurš bija Brazīlijas prezidents no 2019. līdz 2022. gadam, soda izciešanu varētu sākt kaut kad nākamnedēļ.
Brazīlijas Augstākā tiesa septembrī atzina Bolsonaru par vainīgu apvērsuma plānošanā un piesprieda viņam 27 gadu cietumsodu.
Apelācija pret piespriesto cietumsodu pagājušonedēļ tika noraidīta, pietuvinot viņu soda izciešanai. Bolsonaru advokāti sacīja, ka viņi iesniegs tālākas apelācijas.
Bolsonaru advokāti piektdien lūdza atļaut viņam izciest 27 gadu cietumsodu mājas arestā, jo viņš ir pārāk slims, lai dotos uz cietumu.
Bolsonaru nosūtīšana uz cietumu "būs ar nopietnām sekām un rada risku viņa dzīvībai", teikts advokātu lūgumrakstā Augstākajai tiesai. Tajā teikts, ka Bolsonaru "veselības stāvoklis jau ir ievērojami pasliktinājies".