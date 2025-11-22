Polijas Seims nobalso par Krievijas vēstniecības pārcelšanu Varšavā
Polijas parlaments piektdien pieņēma rezolūciju, kurā aicina valdību pārcelt Krievijas vēstniecību Varšavā, norādot uz pieaugošajiem draudiem valsts drošībai. Rezolūcija tika pieņemta ar 439 balsīm "par", nevienam nebalsojot "pret" un tikai vienam deputātam atturoties.
Pieprasījums par vēstniecības pārcelšanu sakrīt ar laiku, kad agresors pastiprinājis Polijā sabotāžas aktus – aizvadītajā nedēļas nogalē uz dzelzceļa līnijas uz dienvidiem no Varšavas nogranda sprādziens un tika nodarīti bojājumi arī uz citiem sliežu posmiem. Polijas premjerministrs Donalds Tusks iepriekš pavēstīja, ka par sliežu spridzināšanu atbildīgi ir divi Ukrainas pilsoņi, kas ilgstoši sadarbojušies ar Krievijas izlūkdienestiem.
Krievijas vēstniecība atrodas Belvederskas ielā 49 – prestižā rajonā blakus Polijas Aizsardzības ministrijai, Belvederas pilij un Ministru prezidenta birojam. Deputāti uzsvēra, ka šāda lokācija apdraud valsts stratēģiskos objektus. Tāpat deputāti aicināja stiprināt pretizlūkošanas un pret-dronu aizsardzību šajā rajonā. Septembrī netālu no vēstniecības tika aizturēti Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņi, kuri virs valdības ēkām neatļauti palaida dronu.
Polija jau iepriekš samazinājusi Krievijas diplomātisko klātbūtni valstī, slēdzot vairākus konsulātus. Pēc jaunākajiem sabotāžas incidentiem ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis paziņoja par pēdējā Krievijas konsulāta slēgšanu Gdaņskā.