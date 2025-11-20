Sanktpēterburgā noticis uzbrukums Polijas vēstniekam
Polijas vēstnieks Krievijā Kristofs Krajevskis Sanktpēterburgā tika pakļauts uzbrukumam, ziņo "TVP Info".
Kā pastāstīja Polijas Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretārs Maciejs Vevjurs, incidents notika Ņevskas prospektā pagājušajā svētdienā, 16. novembrī. Vēstniekam uzbruka grupas "aktīvisti", skandējot anti-polijas un anti-ukraiņu saukļus.
"Tur notika pikets. Tas sākās ar vārdiskiem uzbrukumiem, bet dalībnieki apņēmīgi centās izraisīt fizisku konfliktu. Vēstnieka apsardzei nācās iejaukties," sacīja Vevjurs.
Pēc Polijas ĀM pārstāvja teiktā, Krievijas puse atzinusi, ka šāda situācija nedrīkstēja notikt, vēsta "Meduza".
Pats Krajevskis paziņoja, ka līdzīgi incidenti ar viņu bieži notiek ceļojumos ārpus Maskavas, tiekoties ar Polijas kopienu. Piemēram, "aktīvisti", kas skandēja anti-polijas saukļus, viņu pavadīja arī Smoļenskā un Irkutskā.
Pie Polijas diplomāta vairākkārt piegāja nepazīstami cilvēki, uzdevās par žurnālistiem un izteica provokatīvus jautājumus.