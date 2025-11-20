Medijs: Tramps apstiprinājis "miera plānu" starp Krieviju un Ukrainu
Televīzijas kanāls NBC, atsaucoties uz augsta ranga ASV amatpersonu, norāda, ka ASV prezidents Donalds Tramps apstiprinājis 28 punktu "miera plānu" starp Krieviju un Ukrainu, ko viņa administrācijas augstākās amatpersonas pēdējo nedēļu laikā slepeni izstrādāja, konsultējoties ar Krievijas sūtni Kirilu Dmitrijevu.
Amatpersona norādījusi, ka plāna izstrādē bija iesaistīts Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, viceprezidents Džeimss Deivids Venss, valsts sekretārs Marko Rubio un prezidenta znots Džareds Kušners.
"Plāns koncentrējas uz to, lai abām pusēm sniegtu drošības garantijas, kas nodrošinātu ilgstošu mieru. Tas ietver to, ko Ukraina vēlas un kas tai nepieciešams ilgstošam mieram," izteikusies amatpersona. Amatpersona nav atklājusi plāna detaļas, jo, viņasprāt, vēl ir nepieciešamas sarunas ar galvenajām procesā iesaistītajām pusēm.
Trīs citas ASV amatpersonas NBC pastāstījušas, ka tā dēvētā miera līguma ietvars vēl jāiesniedz ukraiņiem, un plāna projekta pabeigšanas termiņi sakrīt ar Pentagona delegācijas vizīti Ukrainā. Kāda ASV amatpersona šo vizīti raksturojusi kā Baltā nama ieceri "atsākt miera sarunas".
Kā apgalvo Ukrainas valdībai tuvu stāvošs avots un kādu Eiropas amatpersona, kas informēta par šo jautājumu, Kijiva nebija iesaistīta ASV miera plāna izstrādē. Saskaņā ar abu avotu teikto Ukraina tika informēta par plāna vispārējām iezīmēm, bet tai netika sniegta sīkāka informācija, un tā netika aicināta iesniegt savus priekšlikumus.
Avots: priekšlikumi atbilst Krievijas maksimālajām prasībām
Kā ziņo kāds cits avots, Ukraina jaunos "miera piedāvājumus" no ASV saņēmusi, un tajos ASV pieprasa Kijivai atteikties no Krievijas kontrolētajām teritorijām un vairāk nekā uz pusi samazināt savu armiju, trešdien aģentūrai pavēstījusi augsta ranga amatpersona, kas informēta par šiem priekšlikumiem.
Šie priekšlikumi faktiski atbilst Krievijas maksimālajām prasībām, kuras Ukraina atkārtoti noraidījusi kā līdzvērtīgas kapitulācijai. Avots, kas vēlējies saglabāt savu anonimitāti, pastāstījis, ka Vašingtonas priekšlikumi paredz "Krimas un citu Krievijas ieņemto reģionu atzīšanu" un armijas samazināšanu līdz 400 000 vīru.
ASV piedāvātais miera plāns arī paredz, ka Ukraina atsakās no visiem tālas darbības rādiusa ieročiem. Avots gan atzinis, ka Kijiva īsti nesaprot, vai tas ir ASV prezidenta Donalda Trampa plāns, vai arī viņa "svītas" iecere. Nav arī skaidrs, ko, pēc Vašingtonas domām, vajadzētu darīt Krievijai apmaiņā pret šo prasību izpildi.
ASV tīmekļa izdevums "Axios" iepriekš ziņoja, ka Maskava un Vašingtona kopīgi gatavojot slepenu plānu gandrīz četrus gadus ilgušā kara izbeigšanai. Kremlis atteicies šīs ziņas komentēt, vēlāk paziņojot, ka nekādu jaunumu jautājumā par miera noregulējumu neesot.