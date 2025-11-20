Ceturtdienas rītā Čehijā sadūrušies divi vilcieni - cietuši 42 cilvēki
Kā ziņo vietējās varas iestādes, sadursmē cietuši 42 cilvēki, no kuriem divi - smagi.
Ceturtdienas rītā Čehijā sadūrušies divi vilcieni - cietuši 42 cilvēki

Ceturtdienas rītā, ap plkst. 6.19 pēc vietējā laika, Čehijā uz vilciena sliedēm sadūrušies divi vilcieni.

Negadījumā iesaistīts ātrvilciens, kas kursēja no Česke Budejovices uz Plzeņu, un pasažieru vilciens. Sadursme notika starp Zlivu un Divčici, norāda ziņu aģentūra CTK. Kā ziņo vietējās varas iestādes, sadursmē cietuši 42 cilvēki, no kuriem divi - smagi. Visi pasažieri no vilcieniem ir evakuēti un par notikušo uzsākta izmeklēšana.

