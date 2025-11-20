Kā ziņo vietējās varas iestādes, sadursmē cietuši 42 cilvēki, no kuriem divi - smagi.
Pasaulē
Šodien 10:30
Ceturtdienas rītā Čehijā sadūrušies divi vilcieni - cietuši 42 cilvēki
Ceturtdienas rītā, ap plkst. 6.19 pēc vietējā laika, Čehijā uz vilciena sliedēm sadūrušies divi vilcieni.
Negadījumā iesaistīts ātrvilciens, kas kursēja no Česke Budejovices uz Plzeņu, un pasažieru vilciens. Sadursme notika starp Zlivu un Divčici, norāda ziņu aģentūra CTK. Kā ziņo vietējās varas iestādes, sadursmē cietuši 42 cilvēki, no kuriem divi - smagi. Visi pasažieri no vilcieniem ir evakuēti un par notikušo uzsākta izmeklēšana.