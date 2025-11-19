Nigērijā uzbrukumā dievnamam nogalināti divi cilvēki
Nigērijas vidienē Kvaras štatā uzbrukumā kristiešu dievnamam otrdien nogalināti divi cilvēki, trešdien ziņo varasiestādes.
Neviens grupējums par uzbrukumu Eruku atbildību nav uzņēmies.
Ziņu aģentūra "Reuters" vēsta, ka uzbrucēji sagrābuši ķīlniekus - mācītāju un vairākus draudzes locekļus.
Nigērijas prezidents Bola Tinubu pēc pirmdienas uzbrukuma valsts ziemeļos un 24 skolnieču nolaupīšanas atlika došanos uz G20 samitu Dienvidāfrikā.
ASV prezidents Donalds Tramps šomēnes paziņoja, ka kristietība Nigērijā saskaras ar "eksistenciāliem draudiem", un pavēlēja Pentagonam sākt gatavoties iespējamiem militāriem soļiem šajā Rietumāfrikas valstī.
Lai gan upuru vidū ir arī kristieši, analītiķi apgalvo, ka lielākā daļa bruņoto grupējumu upuru ir musulmaņi Nigērijas ziemeļos, kur iedzīvotāju vairākums ir islāmticīgie un kur notiek lielākā daļa uzbrukumu.
Nigērijas centrālajā reģionā jau gadiem nerimst vardarbība ierobežoto zemes un ūdens resursu dēļ.
Valsts ziemeļos bieži notiek uzbrukumi, ko veic islāmistu teroristu grupējums "Boko Haram" un citas bandas.