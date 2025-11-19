Polijā aizturētas vairākas personas par sliežu ceļu spridzināšanu
Polijas drošības iestādes saistībā ar sabotāžu uz dzelzceļa līnijas aizturējušas vairākas personas, trešdien paziņojis valdības pārstāvis, piebilstot, ka lietas izmeklēšana strauji attīstās un iespējami citi aresti.
Kā ziņots, sabotāžas akti nedēļas nogalē notika uz dzelzceļa līnijas Varšava-Ļubļina, kam ir svarīga vieta gan iekšzemes satiksmē, gan palīdzības kravu piegādē Ukrainai.
Varasiestādes uzskata, ka bojājumi, kas divās vietās nodarīti sliežu ceļiem, ir apzināts kaitējums, un premjerministrs Donalds Tusks vienu no sliežu ceļu bojājumiem nosaucis par mēģinājumu uzspridzināt vilcienu, atzīstot, ka tas ir nepieredzēts sabotāžas akts.
Drošības iestāžu darbu koordinējošā ministra preses sekretārs Jaceks Dobžinskis norādīja, ka izmeklētāji cenšas noskaidrot gan nozieguma pasūtītājus, gan izpildītājus.
"Apstiprinu, ka pirmās aizturēšanas jau notiek. Iesaistītos cilvēkus aiztur Iekšējās drošības dienests un policija," žurnālistiem pavēstīja Dobžinskis, piebilstot, ka šobrīd nevar sniegt sīkāku informāciju.
Viņš vienīgi atzina, ka aizturēti vairāki aizdomās turamie.
"Šie cilvēki šobrīd tiek nopratināti, un tiek noskaidrota katras personas loma šajā teroraktā (..). Aizturēšanas turpinās. Mēs neizslēdzam turpmākas aizturēšanas," piebilda ministra preses sekretārs.
Viņš norādīja, ka iegūti svarīgi pierādījumi un ka izmeklēšanai piešķirta augstākā prioritāte.
Kā ziņots, Tusks iepriekš pavēstīja, ka par sliežu spridzināšanu atbildīgi ir divi Ukrainas pilsoņi, kas ilgstoši sadarbojušies ar Krievijas izlūkdienestiem.