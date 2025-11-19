Skandāls enerģētikas sektorā rada politisko krīzi: Ukrainas parlaments atbrīvo no amata tieslietu un enerģētikas ministrus
Ukrainas parlamenta deputāti trešdien nobalsoja par tieslietu ministra Hermana Haluščenko un enerģētikas ministres Svitlanas Hrinčukas atcelšanu no amatam.
Balsojums otrdien nevarēja notikt, jo opozīcijas deputāti, pieprasot visas valdības demisiju, bloķēja parlamenta tribīni. Ministru atcelšana ir sekas skandālam, ko izraisījušas apsūdzības par vērienīgu korupciju uzņēmumā "Enerhoatom".
Tieslietu ministra pienākumus pagaidām pildīs līdzšinējā ministra vietniece Ludmila Suhaka.
Prezidenta kancelejas vadītāja vietniece Irina Mudra ir viena no kandidātiem un tieslietu ministra amatu, atsaucoties uz avotiem, vēsta tīmekļa medijs "RBK-Ukraina".
Enerģētikas ministra amatam tiek izskatītas parlamenta deputātu Andrija Herusa un Andrija Županina kandidatūras, norāda avoti.
Ukrainas Nacionālais korupcijas apkarošanas birojs (NABU) un Specializētā korupcijas lietu prokuratūra (SAP) 10. novembrī paziņoja, ka atklājuši vērienīgu korupcijas shēmu ap valsts enerģētikas uzņēmumu "Enerhoatom".
Skandāla centrā nonāca valdības ministri, ilggadējais prezidenta līdzgaitnieks Timurs Mindičs un finansists Oleksandrs Cukermans.