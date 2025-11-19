Svētku koncerts pie Brīvības pieminekļa; 18.11.2025.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadskārtas koncertā uzstājas mūziķi kopā ar saviem bērniem, tādējādi uzsverot ģimenes lomu sabiedrībā. Koncerts šogad veltīts arī ...
Ārvalstu līderu novēlējumi Latvijai 107. gadadienā
Sveicot Latvijas proklamēšanas 107. gadadienā, atsevišķi ārvalstu vadītāji nosūtījuši apsveikumus Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, uzsverot Latvijas nozīmi starptautiskajā sadarbībā, drošības stiprināšanā un atbalstā Ukrainai, informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
ASV prezidents Donalds Tramps uzsvēris Latvijas un ASV ilggadējo partnerību, īpaši enerģētikas un tiesībsargājošo institūciju jomā. Viņš norādījis, ka augstu vērtē Latvijas apņemšanos līdz 2026. gadam aizsardzībai atvēlēt 5% no iekšzemes kopprodukta. Tramps akcentējis, ka ASV ir Latvijas partneris, sabiedrotais un draugs.
Somijas prezidents Aleksandrs Stubs savā apsveikumā atzīmējis, ka pēdējos gados abu valstu attiecības kļuvušas vēl ciešākas, un ar siltām atmiņām pieminējis savu valsts vizīti Latvijā septembrī.
Francijas prezidents Emanuels Makrons norādījis, ka Francija augstu vērtē draudzību ar Latviju, kas balstīta uz kopīgu vēsturi, ciešām divpusējām attiecībām un stratēģisku sadarbību Eiropas drošības un Ukrainas atbalsta stiprināšanā.
Polijas prezidents Karols Navrockis uzsvēris, ka Latvijas neatkarības diena simbolizē tautas nelokāmo tieksmi uz brīvību un pašnoteikšanos, bet kopīgā vēsturiskā pieredze kalpo par pamatu abu tautu ciešām attiecībām.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pateicies par Latvijas nelokāmo atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju un par palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. "Es esmu pārliecināts, ka ar mūsu kopējiem pūliņiem mēs gūsim uzvaru un atjaunosim mieru, stabilitāti un drošību Eiropā," uzsvērts viņa apsveikumā.
Kanādas ģenerālgubernatore Mērija Saimona paudusi pateicību Latvijai par viesmīlību, uzņemot Kanādas un sabiedroto karavīrus, un atzinusi, ka Latvijas līderība un cilvēcība atspoguļo vērtības, kas vieno abas valstis.
Latviju valsts svētkos sveikuši arī Japānas imperators, Spānijas karalis, Nīderlandes karalis, Beļģijas karalis, Saūda Arābijas karalis un kroņprincis, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Čehijas un Korejas prezidenti, kā arī citas ārvalstu amatpersonas.