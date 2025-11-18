Policija pie sprādziena vietas Polijas dzelzceļā
Pasaulē
Šodien 18:18
Tusks: Polijas dzelzceļa sprādzienos aizdomās tur divus Krievijas aģentus ukraiņus, kas ieceļoja no Baltkrievijas
Par dzelzceļa sabotāžu Polijā aizdomās tiek turēti divi ukraiņi, kas darbojušies Maskavas labā, otrdien uzrunā parlamentā paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Abi aizdomās turamie "jau ilgu laiku ir darbojušies Krievijas dienestu labā un ar tiem sadarbojušies", sacīja Tusks, atsaucoties uz prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu sniegto informāciju.
Premjers piebilda, ka iestādēm ir zināma aizdomās turamo identitāte, taču pagaidām, kamēr notiek izmeklēšana, tā netiks publiskota.
Viens aizdomās turamais ir Ukrainas pilsonis, kas Ļvivā notiesāts par "sabotāžas aktiem", sacīja premjerministrs. Otrs ir Donbasa iedzīvotājs. Abi aizdomās turami šoruden Polijā ieceļojuši no Baltkrievijas. Neilgi pēc incidentiem abi aizdomās turamie pametuši Poliju un devušies uz Baltkrieviju.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Polijas varasiestādes ir aizturējušas desmitiem cilvēku aizdomās par sabotāžu un spiegošanu.