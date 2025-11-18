Pasaules superslavenība, kura arī 18. novembrī svin dzimšanas dienu - pele no tvaikoņa “Villijs”. VIDEO
18. novembrī dzimšanas dienu svin ne tikai Latvijas valsts, bet vēl viens personāžs, kas, pasaulē, iespējams, ir visievērojamākais 18. novembra jubilārs – Mikipele, Mikijs jeb Mikimauss, miljonu miljoniem cilvēku iepriecinātājs, kurš atkal un atkal no jauna parādās uz skatuves jeb pareizāk sakot uz kino, televizoru un citu digitālo ierīču ekrāniem; tagad arī citādos popkultūras simbolos, nekā tradicionālā Mikipele, kura piedzima pirms 97 gadiem.
18. novembrī līdz ar Latvijas valsti dzimšanas dienu atzīmē arī pasaulē visslavenākā pele – Mikipele, saukta arī par Mikiju jeb Mikimausu, kuru no bērna kājas pazīst arī vairāku paaudžu latviešu bērni, jo Mikipele taču ir slavenās Volta Disneja filmstudijas atpazīšanas zīme. Tiesa Mikipele gan ir par desmit gadiem jaunāka nekā Latvijas valsts.
1928. gada 18. novembrī piedzima, domājams, visievērojamākais 18. novembra jubilārs. Ja Latvijas valsts tika dibināta Latvijas Nacionālajā (toreiz - Rīgas II) teātrī, tad Mikipele dienas gaismu jeb pareizāk kinoteātra tumsu ieraudzīja ne mazāk slavenā teātra ēkā Ņujorkā – Brodvejas teātrī.
Tāpat kā Latvijas valsts dzimšanai arī Mikimausam bija savi rašanās aizmetņi. Ja par pirmajiem Latvijas dibināšanas priekšvēstnešiem varam uzskatīt pirmo Latgales latviešu kongresu Rēzeknē un Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes sanāksmi Valkā, tad jautrajam Mikijam pirmā debija bija divas mēmās animācijas filmiņas, kuras gan neguva kinoskatītāju labvēlību, – “Trakā lidmašīna” (“Plane crazy”) un “Galops uz strausa” (“The Gallopin’ Gaucho”), kurās Mikipelēns pirmo reizi centās pierādīt savu dzīvotspēju. Bet pavisam pirmais aizmetnis bija kāds 1910. gada radītais un ASV pārņēmis populārs šlāgeris. Izpētīt Mikipeles “radīšanas mokas” ir gana aizraujošs, detektīvstāsta cienīgs piedzīvojums.
“Tvaikonis “Villijs”” – Mikipeles dzimšana:
Mikipeles “dzemdību stāsts” noslēdzas 1928. gada 18. novembrī speciāli vodeviļām un kinematogrāfa izrādēm 1924. gada Ziemassvētkos atklātajā Brodvejas 53. ielas teātrī, kad tur pirmizrādi piedzīvoja teju astoņas minūtes garā jau skaņas multfilma “Streamboat Willie” (“Tvaikonis “Villijs””).
Kā jau visiem bērniem domāto filmiņu sižeti, arī šis bija visnotaļ vienkāršs, bet jautrs un asprātīgs. Mikipele vada upes tvaikoni, iedomājoties sevi par kuģa kapteini. Drīz vien īstais kapteinis (Pīts) parādās uz klāja un dusmīgi padzen Mikiju no komandtiltiņa. Pēc brīža tvaikonis apstājas, lai kā pasažierus uzņemtu dažādus mājlopus, kuri uz klāja tiek ielādēti ar jancīgiem starpgadījumiem.
Mūsdienu tehnoloģijas izkrāso pirmo Mikiju:
Kad lopi veiksmīgi uzcelti uz klāja, tvaikonis turpina ceļu, bet krastā paliek Mikijam iepatikusies muzikālā peļu meitene Minnija ar ģitāru un nošu lapām rokās. Mikijs drosmīgi ar ceļamkrānu Minniju uzdabū uz klāja, bet kāda nešpetna kaza apēd Minnijas ģitāru un partitūru. Tad nu ganāmpulka mājlopiem nekas cits neatliek kā pašiem būt par mūzikas instrumentiem, uz kuriem Minnija un Mikijs radoši spēlē. Jautrā melodija aizrāva kinopubliku un Mikipeli padarīja pasaulslavenu.
Voltu Disneju “Tvaikoņa “Villija”” sižetu ierosināja izveidot tai pašā 1928. gadā (pusgadu pirms Mikipeles slavenās dzimšanas – 12. maijā) uz ekrāniem iznākusī Bastera Kītona mēmā kinokomēdija “Tvaikoņa Billijs, jaunākais” (“Steamboat Bill, Jr.”), kas stāsta par tvaikoņa “Billijs” kapteini, kurš par savu amata pēcteci cenšas izaudzināt dēlu, kuru nebija redzējis kopš mazotnes. Kad jauneklis ierodas uz tēva kuģa, kas šķeļ Misisipi viļņus, seniors viļas, jo muskuļota spēkavīra vietā ierauga vārgu lielpilsētas tirliņu. Un tad nu sākas pārpratumi un jautras situācijas, tāpat kā ar Mikimausu.
Mikimausa vecāki: mēmā kinokomēdija “Steamboat Bill, Jr.”:
Filmas “Steamboat Bill, Jr.” scenāriju Basteram Kītonam piespēlēja Čārlija Čaplina līdzstrādznieks, arī kinorežisors Čarls Reisners, kuram ideja par “Tvaikoni “Billiju”” radās, noklausoties 1910. gada dziedātāja Artūra Kolinsa ASV popularitāti ieguvušais šlāgeris “Steamboat Bill”, kurš skaņuplatē pirmo reizi tapa ierakstīts 1911. gadā. Tā kā Mikipeles rašanās stāsts ir visnotaļ aizraujošs.
Mikimausa vecvectētiņš: 1910. gadā tapušais un 1911. gadā skaņuplatē ierakstītais Artūra Kolinsa šlāgeris “Steamboat Bill”:
Volta Disneja “Tvaikonis “Villijs” ir kļuvis par daudz lielāku kinošedervu nekā tā ierosinātājs “Steamboat Bill, Jr.”, bet, pateicoties Mikipelei, arī tvaikonis “Billijs” ir ieguvis pasaules slavu un šī filma iekļauta ievērojamā kinozinātnieka Stīvena Džeja Šneidera (Hārvardas universitēte) sastādītajā sarakstā “1001 filma, kas jānoskatās pirms nomirsti” (“1001 Movies You Must See Before You Die”).
Bet Mikipeles animētos piedzīvojumus uz tvaikoņa “Villijs” 1994. gadā pasaulē atzīti animācijas jomas darbinieki pasludināja par trīspadsmito visslavenāko multfilmu pasaulē (sarakstā “The 50 Greatest Cartoons”) un 1998. gadā šī Amerikas Savienoto Valstu Nacionālajā filmu reģistrā iekļautā filma tika atzīta par “kulturāli, vēsturiski un estētiski nozīmīgu”, kas saglabājama paaudžu paaudzēm.
Tvaikoņa "Villija" melodija joprojām iedvesmo skaņražus visā pasaulē:
Popkultūras ikona
Mikimauss jeb Mikipeles tēls ir viens no pasaules atpazīstamākajiem un noturīgākajiem popkultūras simboliem, un viņa nozīmība mūsdienās joprojām ir pārsteidzoši liela - tikai citādāka nekā agrāk. Mikimauss ir kļuvis par universālu draudzīguma, optimisma un radošuma simbolu. Lai gan mūsdienu bērni varbūt vairāk seko citiem animācijas varoņiem, Mikijs vienmēr ir atpazīstams - viņš ir viens no tiem tēliem, ko zina teju ikviens, pat ja nav skatījies slavenās multfilmas.
Disneja studija joprojām izmanto Mikimausu kā galveno zīmola ikonu, īpaši parkos, preču kolekcijās un īpašajos pasākumos. Pat ja viņš vairs nav modernākās animācijas zvaigzne, viņa vizuālais tēls ir kļuvis par studijas seju.
Mikimausa tēls regulāri atgriežas modes, mākslas un dizaina tendencēs - no luksusa zīmolu kolekcijām līdz ielu modei. Viņš kalpo kā retro un nostalģijas simbols, kas ir īpaši aktuāls digitālajā un sociālo tīklu laikmetā. Mikijs nav vecmodīgs, viņš vienkārši ir kļuvis par klasiku. Slavenā pelēna nozīme mainās, taču viņš nezaudē savu vietu populārajā kultūrā.