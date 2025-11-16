Gaidāma Krievijas sagūstītu 1200 ukraiņu karavīru atbrīvošana.
Pasaulē
Šodien 10:31
“Ukraiņiem jāatgriežas mājās līdz svētkiem” - plānota 1200 Krievijas gūstā esošo ukraiņu karavīru atbrīvošana
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs pavēstījis, ka šonedēļ ar Turcijas un Apvienoto Arābu Emirātu starpniecību konsultējies par gūstekņu apmaiņas procesa ar Krieviju atjaunošanu un ka ir gaidāms, ka Krievija atbrīvos 1200 sagūstītus Ukrainas karavīrus.
"Šajās sarunās puses vienojās aktivizēt Stambulas vienošanās. Runa ir par 1200 ukraiņu atbrīvošanu," platformā "Telegram" ierakstījis Umerovs.
Viņš piebildis, ka drīzumā vajadzētu notikt tehniskām konsultācijām un ka Ukraina cenšas nodrošināt, lai "ukraiņi, kuriem jāatgriežas no gūsta, Jauno gadu un Ziemassvētkus sagaidītu mājās".
Pēdējā gūstekņu apmaiņa starp Krieviju un Ukrainu notika 2. oktobrī.