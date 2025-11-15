Eiropas Komisija ierosina pastiprināt sadarbību, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā
14. novembrī Eiropas Komisija ierosināja grozījumu, lai stiprinātu sadarbību starp Eiropas Prokuratūru (EPPO), Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) un dalībvalstīm. Priekšlikums veido juridisko pamatu informācijas apmaiņai un piekļuvei PVN datiem, un tas uzlabos ES spēju apkarot krāpšanu, kas apdraud Savienības finanšu intereses.
Viens no pasākumiem tiesību aktu paketē “PVN digitālajā laikmetā” ir reāllaika digitālā ziņošana par pārrobežu tirdzniecību. Dalībvalstis, kas būs ieviesušas šo pasākumu, saņems vērtīgu informāciju, kuru izmantojot, tās varēs pastiprināt cīņu pret krāpšanu PVN jomā, jo īpaši karuseļveida krāpšanu.
Tiek lēsts, ka šis konkrētais pārrobežu krāpšanas veids PVN jomā vien — karuseļveida krāpšana jeb “pazudušā tirgotāja” krāpnieciska darbība Kopienā (MTIC) — ES nodokļu maksātājiem izmaksā no 12,5 līdz 32,8 miljardiem eiro gadā, un to bieži organizē noziedzīgas organizācijas.
Šis priekšlikums ir nākamais solis notiekošajā cīņā pret krāpšanu PVN jomā. Tas piešķir EPPO un OLAF tūlītēju piekļuvi PVN datiem, ļaujot ātri novērtēt krāpšanas izmeklēšanu ES mērogā. Sniedzot šīm aģentūrām savlaicīgu un visaptverošu ieskatu, krāpnieciskas darbības var ātri identificēt, apturēt un saukt pie atbildības par to atbildīgās personas. Šī uzlabotā sadarbība ne tikai stiprina cīņu pret pārrobežu krāpšanu, bet arī veicina godīgu un taisnīgu uzņēmējdarbības vidi visā ES.
Turklāt ar šo priekšlikumu tiek izveidoti tieši un efektīvi saziņas kanāli starp EPPO, OLAF un Eurofisc – Eiropas dalībvalstu amatpersonu tīklu, kura uzdevums ir apkarot krāpšanu PVN jomā –, uzlabojot to spēju koordinēt pārrobežu izmeklēšanu un apmainīties ar izšķirīgiem izlūkdatiem reāllaikā. Sadarbības instrumenti atraisīs esošo un jauno digitālo risinājumu potenciālu attiecībā uz drošu nodokļu informācijas apmaiņu cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā.