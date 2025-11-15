Donalds Tramps apstiprina, ka iesūdzēs BBC tiesā
Donalds Tramps paziņojis, ka iesūdzēs BBC tiesā saistībā ar viņa runas rediģēšanu programmā “Panorama”.
“Mēs viņus iesūdzēsim. Mēs pieprasīsim no viena līdz pieciem miljardiem dolāru, visticamāk, nākamnedēļ,” ASV prezidents apstiprināja žurnālistiem naktī uz sestdienu. Viņš arī sacīja. “Mums tas jādara. Viņi pat ir atzinuši, ka krāpušies. Nevis tā, ka viņi to nevarētu nedarīt — viņi krāpās. Viņi mainīja vārdus, ko es teicu.”
Tramps žurnālistiem piebilda, ka nedēļas nogalē apspriedīs šo jautājumu ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru, un apgalvoja, ka “Lielbritānijas iedzīvotāji ir ļoti dusmīgi par notikušo… jo tas parāda, ka BBC ražo viltus ziņas”.
Atsevišķā intervijā GB News viņš sacīja: “Es nevēlos iesaistīties tiesvedībās, bet es domāju, ka man ir pienākums to darīt. Šis gadījums bija tik klaji nelikumīgs. Ja tu to neapturi, tas notiks atkal ar citiem cilvēkiem.”
Jau ziņots, ka prezidenta runas rediģēšana radīja iespaidu, ka Tramps neilgi pirms viņa atbalstītāju iebrukuma Kapitolijā 2021. gada 6. janvārī tieši aicinājis uz vardarbīgu rīcību. Oriģinālajā Trampa runā šāda aicinājuma nav.
BBC pirmdien atvainojās par Trampa runas rediģēšanu, kas arī novedusi pie BBC ģenerāldirektora Tima Deivija un BBC ziņu redakcijas vadītājas Deboras Tērnesas atkāpšanās.