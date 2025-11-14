Pasaulē
Šodien 16:36
Ukraiņi uzspridzinājuši Transsibīrijas maģistrāles dzelzceļu sliedes, apturot Ziemeļkorejas ieroču piegādi Krievijai. VIDEO
13. novembrī Ukrainas izlūkdienesti netālu no Sosnovkas apmetnes Krievijas Federācijas Habarovskas teritorijā uzspridzināja dzelzceļa sliedes, bloķējot kravas vilciena kustību pa Transsibīrijas dzelzceļu.
Saskaņā ar Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR MO) sniegto informāciju, tieši pa šo maršrutu krieviem tiek piegādāta munīcija un ieroči no Ziemeļkorejas.
"Specoperācijas rezultātā no sliedēm noskrēja kravas vilciens un tika bojātas dzelzceļa sliedes. Kremļa specdienesti vēlreiz demonstrē savu nespēju kontrolēt kritiskās infrastruktūras objektus," atzīmēja GUR.
Izlūkdienests norāda, ka sprādziens bija rūpīgi plānots: pēc objekta izlūkošanas zem sliedēm tika novietota ar tālvadības pulti vadāma spridzekļa ierīce, un tā tika detonēta brīdī, kad tai tuvojās vilciens. Pašlaik Krievijas varas iestādes cenšas incidentu pasniegt kā plānotus remontdarbus.