BBC atzīst spriešanas kļūdu Trampa runas rediģēšanā un atvainojas prezidentam
Lielbritānijas raidorganizācija BBC ir atvainojusies ASV prezidentam Donaldam Trampam par viņa runas rediģēšanu savā programmā "Panorama" 2024. gada oktobrī.
BBC piebilda, ka tā bija "spriešanas kļūda" un ka šī programma "netiks atkal pārraidīta šajā formā nevienā no BBC platformām".
BBC paziņoja, ka tās vadītājs Samirs Šahs ir nosūtījis personīgu vēstuli Baltajam namam, lai atvainotos par runas rediģēšanu. "Lai gan BBC patiesi nožēlo veidu, kādā tika rediģēts videoklips, mēs stingri nepiekrītam tam, ka būtu pamats pretenzijām par neslavas celšanu," piebilda BBC.
Tramps šonedēļ paziņoja, ka viņam ir "pienākums" iesūdzēt tiesā BBC par viņa izteikumu rediģēšanu. Taču Tramps vēl nepaziņoja, ka tiešām grasās to darīt.
Prezidenta runas rediģēšana radīja iespaidu, ka Tramps neilgi pirms viņa atbalstītāju iebrukuma Kapitolijā 2021. gada 6. janvārī tieši aicinājis uz vardarbīgu rīcību. Oriģinālajā Trampa runā šāda aicinājuma nav.
BBC pirmdien atvainojās par Trampa runas rediģēšanu, kas arī novedusi pie BBC ģenerāldirektora Tima Deivija un BBC ziņu redakcijas vadītājas Deboras Tērnesas atkāpšanās.
Trampa advokāti pirmdien draudēja iesūdzēt BBC, pieprasot miljardu dolāru lielu kompensāciju, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākusi vēstule.
Intervijā telekanālam "Fox News" Trampam tika jautāts, vai viņš grasās sūdzēt tiesā BBC. Tramps atbildēja, ka viņam laikam vajadzētu to darīt. "Es domāju, ka man ir pienākums to darīt," paziņoja Tramps, taču neapstiprināja, vai ir oficiāli sācis tiesvedību pret BBC par neslavas celšanu. "Viņi piekrāpa sabiedrību, un viņi to ir atzinuši," piebilda prezidents.