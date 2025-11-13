Vācijā veikta kratīšana galēji labējās partijas AfD politiķa mājās
Vācijā veikta kratīšana labējās eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) politiķa mājās. Viņš tiek turēts aizdomās par atbalstu teroristu organizācijai, paziņojusi Tīringenes federālās zemes prokuratūra.
Kratīšana veikta politiķa dzīvoklī Ilmenavā un vēl divos īpašumos. Prokuratūras pārstāvis atklāja, ka aizturēšana šajā lietā pagaidām nav plānota. Kratīšana saistīta ar bijušā veselības ministra Karla Lauterbaha plānotās nolaupīšanas izmeklēšanu.
AfD politiķis tiek turēts aizdomās par atbalstu tā dēvētajai Impērijas grupai un par līdzdalību valsts nodevības plānošanā, atklāja prokuratūras preses pārstāvis.
"Impērijas grupa" ir galēji labēja teroristiska organizācija, kas dibināta ne vēlāk kā 2022. gada janvārī ar mērķi sagraut Vācijas demokrātisko iekārtu un aizstāt to ar autoritāru pārvaldes sistēmu saskaņā ar 1871. gada Vācijas impērijas konstitūciju.
Lai sasniegtu šo mērķi, grupa plānoja konkrētus uzbrukumus, tai skaitā energoapgādes objektu spridzināšanu un Lauterbaha nolaupīšanu. Martā Koblencas Augstākā apgabaltiesa piesprieda četriem grupas vadītājiem vairāku gadu cietumsodu.