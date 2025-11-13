Polijas prezidents aicinājis Konstitucionālo tiesu aizliegt Komunistisko partiju
Polijas prezidents Karols Navrockis aicinājis Polijas Konstitucionālo tiesu aizliegt Komunistisko partiju.
Prezidents apgalvo, ka Polijas Komunistiskā partija, kas oficiāli tika reģistrēta 2002. gadā, pārkāpj Polijas konstitūciju, jo popularizē komunistiskās sistēmas elementus.
Gan partijas mērķi, gan darbība ietver "totalitāras komunisma metodes un praksi" un "paredz vardarbības izmantošanu, lai iegūtu varu un ietekmētu valsts politiku", prasībā norādījis Navrockis.
2020. gadā toreizējais Polijas tieslietu ministrs Zbigņevs Zjobro iesniedza Konstitucionālajā tiesā līdzīgu prasību, bet šī gada oktobrī plānotā tiesas sēde tika atlikta uz nenoteiktu laiku, jo Zjobro neieradās. Pašlaik Zjobro atrodas Ungārijā, un Polijas varasiestādes viņu meklē saistībā ar 26 apsūdzībām, tostarp par organizēta noziedzīga grupējuma vadīšanu.
Reaģējot uz Zjobro prasību, Polijas Komunistiskā partija apgalvoja, ka apsūdzības esot nepamatotas. "Argumentācija attiecas tikai uz vēsturiskiem apsvērumiem un mēģina vainot mūsdienu Polijas Komunistisko partiju par visām iepriekšējās sistēmas kļūdām, kas nebija komunisms, bet gan mēģinājums ieviest sociālismu, kura pozitīvā puse bija sociālās reformas," apgalvoja partija.
Saskaņā ar Politisko partiju likumu, ja Konstitucionālā tiesa konstatē, ka politiskās partijas mērķi vai darbība ir pretrunā ar valsts pamatlikumu, tiesa nekavējoties pieņem lēmumu par tās izslēgšanu no partiju reģistra.