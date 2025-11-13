VIDEO: Krievijā ar mūziku neapmierināta taksometra pasažiere vadītājam piedraud ar mačeti un pieprasa uzlikt šansonu
Taksometra brauciens Samaras apgabalā gandrīz pārvērtās par asiņainu ainu pēc tam, kad pasažiere izvilka mačeti un sāka draudēt vadītājam, uzstājot, lai viņš nomaina mūziku.
Šokējošā aina tika iemūžināta ar taksometra kameru, kur redzama aizmugurējā sēdeklī sēdošā sieviete. Ellīgais brauciens bija ceļojums Samaras pilsētā, Krievijā, un beidzās ar to, ka taksometra vadītājs izsēdināja noslēpumaino sievieti pie vietējās kapsētas.
Izņēmusi nazi no somas un pabāzusi mačeti vadītāja virzienā starp priekšējiem sēdekļiem, sieviete, kurai, domājams, bija ap piecdesmit gadiem, viņam teica: "Man nepatīk šāda veida [deju] mūzika."
Izmisušais vadītājs atbrīvojās no drošības jostas, gatavojoties izkāpt no automašīnas, ja "psihopātiskais pasažieris" viņam atkal draudētu.
Pārbijies taksists izlocījās, vadot taksometru, un stostīdamies teica: "Es saprotu, es saprotu. Es to izslēgšu."
Tad viņa pārprasīja: "Vai tu nesaprati jau pirmajā reizē?"
Ziņojumos teikts, ka šausminošais ceļojums beidzies bez vardarbības, neskatoties uz sievietes agresīvajām prasībām.
Samaras tiesībsargājošās iestādes ir sākušas ar mačeti bruņotās sievietes meklēšanu.
Samaras Smišļajevkas policijas iecirkņa darbinieki paziņoja, ka autovadītājs nav iesniedzis oficiālu sūdzību, taču viņi tik un tā veic izmeklēšanu pēc tam, kad satraucošais video kļuva populārs sociālajos tīklos.
Amatpersonas cenšas izsekot noslēpumaino sievieti ar galvassegu un viņas mačeti.
Krieviem šansons nozīmē jebko, sākot no bardu dziesmām un cietuma balādēm līdz sentimentālai vai romantiskai popmūzikai.
Šis žanrs bieži tiek saistīts ar blatnaja pesņa [noziedzīgās pagrīdes dziesmām].