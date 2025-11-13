Japānā policistiem pret lāčiem ļauj izmantot šautenes.
Pasaulē
Šodien 11:20
Japānā turpinot pieaugt lāču uzbrukumu skaitam, policisti no ceturtdienas pret lāčiem var izmantot šautenes, jo ir pārskatīti stingrie ieroču izmantošana likumi, pavēstīja varasiestādes.
Kopš aprīļa Japānā lāču uzbrukumos nogalināts rekorddaudz cilvēku - 13.
Teju katru dienu tiek ziņots par gadījumiem, kad lāči iekļuvuši mājās, klaiņo skolu tuvumā, ieklīst lielveikalos.
Lielākā daļa uzbrukumu pieredzēta ziemeļu prefektūrās Akitā un Ivatē.
Vietējās amatpersonas ziņu aģentūrai AFP apstiprināja, ka ceturtdien stājas spēkā izmaiņas ieroču lietošanas noteikumos, par ko tika paziņots pagājušajā nedēļā.
ASV un citu Rietumvalstu vēstniecības mudinājušas savus pilsoņus nedoties vienatnē pastaigās apvidos, kur notikuši lāču uzbrukumi.
Japāna pagājušajā nedēļā operācijā pret lāčiem iesaistīja armiju. Tiesa, operācijā iesaistītajiem karavīriem nav šaujamieroču un viņi lāčus nemedīs.