Spānijā likvidēta banda, kas hašišu no Marokas vedusi ar droniem
Spānijā likumsargi likvidējuši noziedzīgu grupējumu, kas hašiša pārvadāšanai no Marokas uz Spāniju izmantoja paštaisītus dronus, trešdien pavēstīja policija.
Droni vispirms uz Maroku izlidoja no Spānijas dienvidiem, bet no Marokas Spānijā atgriezās ar narkotiku kravām. Tās tika nogādātas Kadisas provincē, teikts Spānijas civilās gvardes paziņojumā.
Banda izgatavoja dronus, kas varēja nolidot 200 kilometrus.
"Grupējums pašu spēkiem izgatavoja dronus, kam bija liels darbības rādiuss, precizitāte un kravnesība, kas ievērojami pārsniedz standarta komerciālo modeļu rādiusus," teikts paziņojumā.
Banda darbojās teju katru nakti, vienlaicīgi palaižot līdz pat desmit droniem un vienā naktī pārvietojot aptuveni 200 kilogramus hašiša. Spāņu likumsargi operācijā sadarbojās ar Marokas kolēģiem.
Pirmdien Spānijas dienvidos veikto piecu reidu laikā policija konfiscēja astoņus dronus un vēl desmit, kas tika būvēti, kā arī vairāk nekā 150 kilogramus hašiša un 320 000 eiro skaidrā naudā.
Līdz šim aizturēti deviņi cilvēki. Hašišs Eiropā pamatā nonāk caur Spāniju. Tā atrodas netālu no Marokas, kas ir viena lielākajām hašiša ražotājvalstīm.