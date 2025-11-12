Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Emanuels Makrons: "Rītdienas karš sāksies kosmosā"
Mūsdienu konflikti jau notiek kosmosā, un nākamie kari sāksies tur, trešdien paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons, izceļot Krievijas radītos draudus un paziņojot par izdevumu palielināšanu militārām darbībām kosmosā.
"Šodienas karš jau notiek kosmosā, un rītdienas karš sāksies kosmosā," Makrons pavēstīja Francijas jaunajā kosmosa militārās vadības centrā Tulūzā.
"Kosmoss vairs nav patvērums, tas ir kļuvis par kaujas lauku," sacīja Makrons.
Viņš norādīja, ka Krievija pēc tās 2022. gada pilna mēroga iebrukuma Ukrainā veic spiegošanas darbības kosmosā.
Krievijas kosmosa kuģi novēro Francijas satelītus, notiek masveida GPS signālu traucēšana un kiberuzbrukumi kosmosa infrastruktūrai, viņš piebilda.
Makrons arī norādīja uz "īpaši šokējošiem Krievijas draudiem ar kodolieročiem kosmosā, kuru sekas būtu katastrofālas visai pasaulei".
Makrons paziņoja par papildu 4,2 miljardu eiro finansējumu militārām darbībām kosmosā līdz 2030. gadam.