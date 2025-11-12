Tetovējumi palīdz ukraiņiem saglabāt saikni ar zaudēto
Arvien vairāk ukraiņu izvēlas tetovēties. Tas ir kļuvis par veidu, kā tikt galā ar traumām un iemūžināt to, kas kara laikā tika zaudēts, vēsta “Reuters”.
Ukrainas tauta piedzīvo ļoti smagu periodu, un par dziedinājumu ir kļuvusi tinte, kas palīdz radīt paliekošu saikni ar to, kas vardarbīgi tika atņemts. Tetovēties ir kļuvusi par sava veida terapiju.
Ukraiņi izvēlas tetovēt simbolus vai frāzes, kas viņus uzmundrina un mierina vai atgādina par svarīgāko. Kāda 35 gadus vecā ukrainiete Taisa Krivovjaza, kuras draugs pagājušajā gadā krita, cīnoties Ukrainas austrumos, uz ķermeņa zem sirds uztetovējusi frāzi “Zem eņģeļa spārniem”, bet uz plaukstas — “Esmu stipra”.
Viņa stāsta, ka tetovējumi simbolizē atbalstu, ko joprojām jūt no kritušā komandiera, kurš reiz lūdza viņu neraudāt, ja viņš tiktu nogalināts.
“Es apmeklēju psihologu, un, godīgi sakot, nesaņēmu pat vienu procentu no tā atvieglojuma, kādu izjutu, kad uztaisīju tetovējumu,” sacīja Krivovjaza. “Es tiešām sajutu, ka dvēselei kļuva vieglāk.”
66 gadus vecā pensionāre Natālija Lipeja izvēlējās uztetovēt Gaisa desanta vienības simbolu, jo šajā vienībā dienēja viņas dēls Viktors, pirms tika nogalināts, cīnoties ar Krievijas spēkiem 2022. gadā.
“Kad es to uztaisīju, man šķita, ka mans bērns vienmēr būs tepat. Viņš nebūs debesīs, kur ir tagad, bet man līdzās,” viņa sacīja.
Savukārt 31 gadu vecajai Elonai Leleko uz rokas ir uztetovētas viņas māju koordinātas. Viņas ciems tika okupēts, un viņa šobrīd dzīvo Kijivā. Sieviete nezina, vai atgriezīsies mājās, taču šādā veidā viņas mājas ir kļuvušas par daļu no viņas.