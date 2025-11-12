VIDEO: ukraiņu tanki iebrūk Rodinskē un no tuvas distances iznīcina okupantu trieciengrupu pozīcijas
Ukrainas tanki uzbruka Krievijas okupantiem, padzenot tos no Rodinskes. Pilsētas noturēšana ir izšķiroša Mirnohradas apgādei un aizsardzībai.
Krievijas karaspēks turpina izmisīgus mēģinājumus ieņemt Rodinskes pilsētu Doneckas apgabalā, lai nogrieztu loģistikas ceļus Ukrainas karaspēkam, kas tur aizsardzības līniju netālu no Pokrovskas un Mirnohradas.
Ziņots, ka Ukrainas bruņoto spēku tanki uzbruka okupantiem, padzenot tos no Rodinskes dienvidaustrumu daļas, kur bija iekļuvušas Krievijas trieciengrupas.
Žurnāliste Jūlija Kirijenko publicēja video, kur redzama bruņumašīna darbībā. Ukrainas tanku apkalpes darbojās biezas miglas aizsegā, lai patvertos no Krievijas bezpilota lidaparātiem (FPV), kas aktīvi patrulē kaujas zonā. Pateicoties precīzai koordinācijai ar kājniekiem, apkalpe veica precīzus triecienus ienaidnieka pozīcijām un iznīcināja vairākus apšaudes punktus.
Ja tanks izšauj bruņu caururbjošu šāviņu, tas var cauršaut betona sienu. Sprādzienbīstams fragmentācijas lādiņā trāpījuma brīdī burtiski uzspridzina visu apkārtējo, radot triecienvilni, šrapneļus un spiedienu, kas var iznīcināt pat kājniekus aizsegā.
Rodinskes nozīme
Saskaņā ar Ukrainas armijas sniegto informāciju, Rodinskes noturēšana ir kritiski svarīga Mirnohradas stabilai aizsardzībai un vienību apgādei dienvidrietumu pieejās. "Mirnohradā mūsu vienības pārliecinoši tur savas pozīcijas un iznīcina okupantus pilsētas pieejās," ziņoja Ukrainas aizsardzības spēki.
Tajā pašā laikā Ukrainas karaspēks veic pretuzbrukuma operācijas Pokrovskā un tās rietumu nomalē, kavējot ienaidnieka mēģinājumus virzīties uz priekšu dienvidu flangā. Neskatoties uz pastāvīgo apšaudi un Krievijas mēģinājumiem pārtraukt apgādes ceļus, Ukrainas loģistika turpina darboties.