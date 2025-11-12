Krievijai liegts būvēt jaunu vēstniecību Kanberā
Austrālijas Augstākā tiesa trešdien noraidījusi Krievijas sūdzību par izlikšanu no īpašuma, kurā tā plānoja būvēt jaunu vēstniecību.
Septiņi Augstākās tiesas tiesneši vienbalsīgi nolēma, ka Austrālijas valdībai bija tiesības drošības apsvērumu dēļ atcelt nomas līgumu, kas Krievijai bija noslēgts galvaspilsētā Kanberā, bet nolēma, ka Krievijai par to pienākas kompensācija.
Tiesa arī nolēma, ka Austrālijai jāsedz puse no Krievijas tiesāšanās izdevumiem šajā lietā.
Ģenerālprokurore Mišela Roulenda pauda gandarījumu par tiesas secinājumu, ka valdība ir rīkojusies likumīgi, izbeidzot nomas līgumu ar Krieviju. "Austrālija vienmēr aizstāvēs savas vērtības, un mēs aizstāvēsim savu nacionālo drošību," uzsvēra Roulenda. "Valdība rūpīgi apsvērs nākamos soļus, ņemot vērā tiesas lēmumu," runājot par kompensācijas izmaksu, norādīja ģenerālprokurore.
Austrālijas valdība 2008. gadā iznomāja Krievijai zemi 300 metru attālumā no Austrālijas parlamenta ēkas. Krievija plānoja uz šīs zemes uzcelt otru vēstniecību. Krievija joprojām aizņem PSRS laikos celto vēstniecību Kanberas priekšpilsētā.
2023. gadā Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs paziņoja, ka valdība "ir saņēmusi ļoti skaidrus drošības ieteikumus attiecībā uz risku, ko rada jauna Krievijas klātbūtne tik tuvu parlamenta ēkai". Parlaments tajā pašā dienā apstiprināja likumprojektu, ar kuru anulēja nomas līgumu.
Likums tika pieņemts pēc tam, kad Krievija federālajā apelācijas tiesā uzvarēja lietā pret Kanberas vietējo varasiestāžu lēmumu par izlikšanu. Teritorija tobrīd vēl bija lielākoties neapbūvēta, izņemot nelielu konsulāro ēku.
Krievija apsūdzēja Austrāliju "rusofobiskā histērijā" par nomas līguma atcelšanu, un Krievijas juristi Augstākajā tiesā apgalvoja, ka likums par nomas izbeigšanu ir antikonstitucionāls, jo nav pierādījumu par draudiem valsts drošībai. Maskava arī pieprasīja kompensāciju gadījumā, ja nomas līgums netiks atjaunots.
Austrālijas valdības advokāts savukārt pauda viedokli, ka valdībai ir tiesības un pilnvaras pieņemt likumus, ar kuriem atņem Krievijai nomas tiesības. Viņš tiesā uzsvēra, ka Austrālija nedrīkst maksāt kompensāciju citai valstij "par problēmām, ko tā pati rada".